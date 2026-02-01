Espana agencias

El PPdeG carga contra la manifestación crítica con su gestión sanitaria y la trata de "partidista"

El portavoz del PP en el Parlamento de Galicia, Alberto Pazos Couñago, ha cargado contra la manifestación convocada este domingo en Santiago de Compostela crítica con su gestión sanitaria y ha extendido las "dificultades" existentes al resto de comunidades autónomas, con lo que ha apuntado hacia el Ministerio.

"[La manifestación] tiene mucho más que ver con lo partidista y lo político que con lo sanitario", ha censurado el diputado popular, que se ha desplazado hasta el Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo, a la misma hora de la protesta. Desde allí, ha defendido el de Galicia como "uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo".

Pazos Couñago ha admitido "dificultades" en el sistema sanitario, pero las achaca a la "dificultad de encontrar profesionales de determinadas especialidades", especialmente en Atención Primaria y Pediatría.

"Pero eso no es un problema de Galicia. Es un problema que estamos sufriendo todas las comunidades autónomas de España y todas ellas llevamos años haciendo propuestas al Ministerio para intentar paliar y solucionar ese sistema sin que nos haga caso", ha señalado.

En este contexto, Pazos Couñago ha distinguido entre "los que prefieren el ruido, la pancarta y la algarada" y "los que prefieren la gestión, la propuesta razonable y la búsqueda de soluciones". "Nosotros vamos a estar siempre de este segundo lado", ha concluido.

