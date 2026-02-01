Alegría promete aplicar la Ley de Vivienda "desde el primer momento" y crear una vicepresidencia sectorial

La candidata del PSOE a la presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha prometido este domingo, en un mitin en Teruel con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que si gobierna aplicará "desde el primer momento" la Ley de Vivienda y creará una vicepresidencia especializada en esta materia.

En su intervención, ha enfatizado que la vivienda será "la mayor de las preocupaciones" de su Gobierno y que impulsará medidas para que 150.000 aragoneses puedan ver reducidos los costes de sus alquileres y que los propietarios reciban bonificaciones.

"Yo quiero viviendas públicas y asequibles", ha reivindicado, garantizando que si gobierna la vivienda pública que se construya en Aragón siempre será pública porque "no se va especular". Ha dejado claro que ella sí quiere trabajar junto con el Gobierno de España para poner en pie viviendas públicas.

Además, Alegría ha avanzado que tiene la intención de descentralizar su Gobierno y que ubicará el Departamento de Política Territorial y Reto Demográfico en Teruel y en Huesca el de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

SANIDAD Y EDUCACIÓN

"Lo que le está pasando a nuestra sanidad pública no había pasado nunca" en Aragón, ha lamentado, abogando por "recuperar ese servicio" con un plan ambicioso para reducir las listas de espera de una manera rápida para que ningún aragonés espere más de tres días para acudir a una cita con su médico de cabecera, con transporte público y gratuito desde los pueblos. Los recursos públicos "a la sanidad pública", ha exigido, criticando la política de "brazos abiertos" a la sanidad privada por parte del actual presidente del Ejecutivo regional, Jorge Azcón, mientras los nuevos hospitales de Alcañiz y Teruel no están terminados.

En materia de Educación, ha defendido la igualdad de oportunidades, "la política útil que nosotros compartimos" con "vocación de servicio público" para todos, "especialmente para quienes tienen más dificultades", reivindicando la "justicia social", por lo que ha pedido que el 8F "nadie se quede en casa a favor de un Aragón que avance".

DOS MODELOS

Para Alegría, hay dos modelos, "el de las derechas y el de los derechos". Azcón ha estado dos años "poniéndose las medallas" pero no ha actuado con "generosidad", ha continuado Alegría, quien ha indicado que cuando el actual presidente llegó al Pignatelli el cajón no estaba "vacío" de proyectos por la gestión de Javier Lambán.

Ha dicho que han llegado a la Comunidad Autónoma 4.000 millones de euros de fondos europeos, que "son una realidad gracias al compromiso de Pedro Sánchez con nuestro país y con Aragón; ahí se demuestra el compromiso", mientras Azcón fue a Bruselas y dijo que "esos fondos europeos no son de fiar: "El que no es de fiar es él".

Azcón ha convertido "el no en su forma de gobernar, el no para todo, palos en las ruedas", no solo para los fondos europeos, sino también por rechazar la quita de la deuda autonómica. "Viene repitiendo constantemente que no".

Respecto de la financiación autonómica, Alegría ha expresado que con el mandato de Sánchez han llegado a Aragón 30.000 millones de euros, 9.000 millones más que con Mariano Rajoy, recursos para mejorar la educación, la sanidad y la dependencia, que el Gobierno de Azcón no ha destinado a "mejorar la vida de la gente" y ahora rechazan la propuesta actual por "sectarismo político" y porque "para defender los servicios públicos hay que creer en ellos" y los populares solo ven "privatización y beneficio para los de siempre".

Ha pedido que el 8 de febrero vayan todos a votar "con ganas e ilusión" para que "avance" Aragón, manifestando que es tan importante que tenga derechos un vecino de Torre de Arcas que uno de Zaragoza. "Yo quiero ser la próxima presidenta y salgo a por todas, quiero ser la presidenta que se merece este territorio" para "gobernar Aragón desde Aragón" y "a jornada completa", no "a tiempo parcial", como Azcón.

"Mi Gobierno va a seguir una línea clara, la primera escuchar, comprender desde la cercanía", ha prometido, añadiendo que los problemas se conocen "pisando el territorio, estando en cada rincón de Aragón". Su Gobierno será "de proximidad", ha asegurado, anunciando que colaborará "con todos los alcaldes y alcaldesas de Aragón".

La candidata socialista ha comentado que ir a Teruel es como ir a su casa, ya que estudió en esta ciudad, expresando que "lo mejor que le ha pasado a Teruel siempre ha ido de la mano de Gobiernos socialistas" y "ahí están las realidades", Platea, Motorland, el aeropuerto de Teruel, que "está generando cientos de puestos de trabajo", aunque los populares "lo llamaban chatarrería", y las estaciones de esquí.

"Aquí huele a victoria", ha dicho Alegría, afirmando que a los socialistas se les dan bien las campañas electorales, tras lo que ha pronosticado que, como en 2019 ganó a Azcón en las elecciones municipales de Zaragoza, el 8F volverá a ganarle.

"ORGULLO DE SER SOCIALISTA"

El cabeza de lista del PSOE Teruel, Rafael Guía, ha proclamado: "Azcón a la oposición" y "por consiguiente, Alegría presidente", manifestando su "orgullo de ser socialista", señalando que los socialistas están "al lado de quienes más lo necesitan" frente a quienes hacen "una campaña embarrada con mensajes racistas y de odio", en alusión a la extrema derecha, tras lo que ha dejado claro que la igualdad va en el "ADN" del PSOE.

En Teruel el PSOE es responsable de los primeros proyectos tractores "cuando nadie creía en Teruel", ha dicho, en alusión a los proyectos impulsados durante el mandato de Marcelino Iglesias, como Platea, Motorland o el aeropuerto industrial. "Siempre nos adelantamos a los tiempos, creemos en las posibilidades de esta provincia y apostamos por ello".

"Los que apostamos por Teruel somos los socialistas de Teruel", ha asegurado Guía, alertando de "una cosa muy mala", la derecha y la ultraderecha, quienes "al fin y al cabo son lo mismo: El PP es la puerta de entrada de Vox a las instituciones y Vox tiene como objetivo reventarlas desde dentro".

"No veo que estemos invadidos por burkas y magrebíes, si no hubiera inmigración ¿qué sería de los pueblos de Teurel?", ha preguntado, tras lo que ha indicado que el Hospital de Alcañiz "va a medio gas" y el de Teruel "ni te cuento" porque "no son capaces de poner en marcha lo que les hemos dejado hecho", mencionando también el proyecto del Museo de la Guerra Civil.

Ha realzado a la candidata a la presidencia del Ejecutivo regional, Pilar Alegría, quien no tiene que ver "nada" con el actual presidente, Jorge Azcón, quien "es la nada", criticando su rechazo a la propuesta del Gobierno de España de financiación autonómica. Ha manifestado que "la gente de Teruel está sufriendo los recortes en sanidad, las privatizaciones en las consultas externas del Obispo Polanco y teniendo plazas de educación en bachillerato se quiere concertar".

Guía ha emplazado a todos a movilizarse y "hacer una labor tremenda" para "dar un disgusto a la derecha", apelando al "corazón y la razón" para "votar socialista, a Pilar Alegría".