PNV acusa de "carroñerismo político" por el caso de las vacunas caducadas a EH Bildu, que dice que han "ocultado hechos"

El PNV ha acusado a EH Bildu de hacer "carroñerismo político" al "poner en cuestión que se iba a avisar a las familias" de la inoculación de vacunas caducadas, mientras que EH Bildu cree que hay "indicios más que suficientes" de que se han "ocultado estos hechos", porque "no dicen nada hasta el momento en el que se llama al consejero para preguntarle por estos hechos".

El PSE-EE ha puesto en valor que el Gobierno haya "reconocido el error", por lo que pide no entrar en "teorías de la conspiración". Mientras, el PP cuestiona la "independencia" de la Comisión de Investigación y Trazabilidad, ya que es una "investigación interna", y Sumar considera que "no hay ninguna garantía" de que pase lo mismo "con otros productos" que se suministran en Osakidetza, ya que inocular una dosis caducada es "un fallo estructural muy grave"

En el programa radiofónico Parlamento en las ondas de Radio Euskadi, recogido por Europa Press, parlamentarios de partidos con representación en la Cámara vasca se han referido, de esta manera, a la inoculación de tres tipos de vacunas caducadas, la mayoría a bebés.

El parlamentario jeltzale, Joseba Díez Antxustegi, ha defendido que el consejero de Salud, Alberto Martínez, "ha reconocido desde el primer momento que lo que ha ocurrido ha sido un error grave", lo que "ya habla mucho del consejero", aunque ha matizado que se trata de un error grave "no porque afecte de forma grave ni leve a la salud de estas personas, no, sino porque es algo que no debe ocurrir en un sistema de referencia como Osakidetza".

Tras relatar que, una vez se tuvo conocimiento de los hechos, Osakidetza contactó a las OSIs (Organización Sanitaria Integrada) para que "estén preparadas para llamar a las familias" después de que el Consejo Asesor de Vacunas confirmase que "no hay ninguna afección y que hay que revacunar", "casualidad una de las parlamentarias de la Comisión de Salud llama al consejero Martínez", quien "le da todo tipo de detalles" sobre los hechos.

"Ese miembro de la Comisión de Salud, quebrando todo tipo de confianza, de buena fe, haciendo un ejercicio absoluto de carroñerismo político", ha denunciado, "decide lanzarlo a los medios de comunicación".

Díez Antxustegi ha reiterado el "error grave" cometido en el caso, que "no se puede volver a repetir", pero ha defendido que se "ha actuado pensando en la seguridad de las familias, cumpliendo unos protocolos, y poniéndose en contacto con las familias teniendo la información". "Ha habido quien ha preferido generar alarma, esa no es nuestra forma de hacer política", ha criticado.

"¿LO HUBIERAN PUESTO EN CONOCIMIENTO?"

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, duda que la Consejería de Sanidad hubiera "puesto en conocimiento de la sociedad" estos hechos "si EH Bildu no los llega a denunciar".

Rodríguez, tras explicar que se trata de un error "muy grave", considera que la inoculación de vacunas caducadas "tiene un efecto inocuo sobre la salud de las personas, y hay que decir que esto es cierto en parte en parte", ya que, pese a explicar que las dosis no son tóxicas, "estas personas han estado sin protección ante enfermedades que en algunos casos son bien graves".

Además, cree que se tienen "indicios más que suficientes" de que se han "ocultado estos hechos". "Desde el día 21-22 la Consejería de Salud ya sabe que tiene que proceder a revacunar, si no a todas, sí aparte de las personas afectadas, pero no dicen nada hasta el día 27 y no dicen nada hasta el momento en el que EH Bildu llama al consejero para preguntarle por estos hechos".

En ese sentido, ha acusado de "calcular con el objetivo de minimizar daños políticos si hacer pública esa información, cuándo hacerla pública, y tratando en última instancia de evitar tener que informar a las familias", lo que en su opinión, indica que "ha prevalecido el cálculo político por encima de la salud de las personas y del interés general".

"NO ENTRAR EN CONSPIRACIONES"

Ekain Rico, parlamentario del PSE-EE, ha coincidido en valorar los hechos como "graves" y apela a no repetir el error "porque el proceso de vacunación se basa en un principio de confianza tanto en la propia vacuna como en el proceso".

Pese a ello, ha puesto en valor que "el Gobierno es el primero que ha hecho un reconocimiento del error, en boca del propio consejero, que ha puesto en marcha una comisión de investigación y que además se ha puesto en manos del Parlamento para acudir y explicarnos todo", por lo que cree que no deben hacerse "teorías de la conspiración".

Respecto a lo que ha apuntado Rodríguez, considera que la ciudadanía "no se está preguntando lo que se pregunta EH Bildu", sino "qué vamos a hacer para que esto no se vuelva a repetir".

Rico ha insistido en "lanzar un mensaje de tranquilidad, el de que hay una comisión de investigación que va a depurar todo lo que tenga que depurar", porque "si no, le vamos a hacer al final el caldo a grupos antivacunas que cuando han venido al Parlamento lo que han conseguido es que todos nos pongamos de acuerdo en señalar el carácter destructivo de ese tipo de mensajes". "No los apliquemos", ha pedido.

"SOLO SE LIBRA UNA"

La parlamentaria del PP, Laura Garrido, ha expresado que este "error muy grave" debe conllevar "esclarecer todo lo acontecido y la asunción de responsabilidades", pero "más allá de eso", ha apuntado, habla de "un problema muy grave de funcionamiento y organización".

A Garrido le "llama la atención el número de OSIs implicadas" en la inoculación de dosis caducadas de la vacuna hexavalente, "12 de 13". "Hablamos de que ha habido fallos, ha habido errores, ha habido un malfuncionamiento en prácticamente todas las organizaciones sanitarias de Osakidetza, de hecho sólo se libra una", ha señalado.

"Hablamos de tiempo, es una vacuna que caduca en octubre y se ha estado poniendo durante noviembre, diciembre y enero", ha proseguido, para añadir que "hablamos también de ocultación, claro que hablamos de ocultación", ya que "si se toma como referencia la fecha del 15 de enero, desde que se conoce esto, también hay noticias, publicadas por medios de comunicación de que esto se conocía desde antes, incluso antes de Navidades, ha habido una ocultación, no se ha dado información a la ciudadanía".

Tras señalar la "desprotección" que los hechos suponen para los niños, ha cuestionado la "independencia" del Comité de Investigación y Trazabilidad: "Obviamente confiamos en los profesionales, pero es una investigación interna".

"PROBLEMA ESTRUCTURAL"

El parlamentario de Sumar Jon Hernández considera que se trata de un "problema estructural del sistema", que "debe tener las garantías para que esto no pase", y por otra parte se ha preguntado si estos fallos "están sucediendo en otros productos del sistema de Salud Pública". "No tenemos ninguna garantía", ha señalado.

En ese sentido considera que "no es un error", ya que " cuando ha fallado algo tan generalizado para que en el último escalón finalmente te pongan una vacuna que está caducada, eso es un fallo estructural muy grave".

Además, considera que "está muy bien lanzar el mensaje" de que las vacunas caducadas "no tengan efectos adversos", pero ello no puede conllevar a "restar importancia a la gravedad de lo sucedido".

"Lo que ha pasado es el resultado de una mala gestión, de un mal sistema y, por lo tanto, ahí hay una responsabilidad política del departamento y del Gobierno al que yo sí veo muy preocupado, y no me sorprende porque es algo a lo que nos tienen acostumbrados, en proyectar la imagen para estar fuera del foco del escándalo", ha señalado.