La Audiencia de Valencia desestima una petición para recusar a la jueza de la dana

València, 28 abr (EFE).- La Audiencia provincial de Valencia ha desestimado el recurso de queja presentado por una acusación particular contra la jueza del juzgado número 3 de Catarroja, que investiga la gestión de la dana y que no admitió a trámite un incidente para recusarla y declarar la nulidad de las actuaciones.

La magistrada acordó en un auto el pasado 2 de marzo no admitir a trámite el incidente de recusación al considerarlo "un fraude procesal" para intentar apartarla de la causa con "toda clase de argumentos burdos e inconexos" y un "memorial de agravios", según un auto remitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

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La jueza respondía así al escrito del abogado Rubén Gisbert, que pidió su recusación por "falta de imparcialidad y obstrucción", entre otros delitos.

Precisamente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado también, en un auto hecho público ayer, una querella del mismo abogado contra la jueza de la dana y su marido por varios supuestos delitos, una querella que el TSJCV considera "totalmente prospectiva e injustificada". EFE

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