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Presentan una nueva feria para internacionalizar talento musical con Madrid como epicentro

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Madrid, 28 abr (EFE).- Diversos actores de la industria musical aliados con la Comunidad de Madrid han presentado este martes Radar Madrid, un nuevo "mercado" o feria con epicentro en la capital española y vocación de ayudar a internacionalizar el talento nacional en un momento excepcional para la música en español.

Con sede en el Movistar Arena, el segundo recinto del mundo por actividad y casi 160 conciertos solo en 2025, tendrá lugar entre el 19 y el 21 del próximo mes de octubre y acogerá desayunos de negocio, paneles, entrevistas personales con referentes del sector, sesiones de escucha y, por supuesto, conciertos de presentación.

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"Sentimos que es un gran momento para hacerlo por el lugar que ocupa la música en español en el mundo, en lugares insospechados antes, por ejemplo en festivales internacionales", ha declarado en la presentación su principal impulsor, el director de la plataforma Charco, Miguel Ángel García Garrido.

En su discurso, ha explicado las razones de ubicar este evento en Madrid, "que dentro de esta situación nueva ha ganado un espacio que hace años no tenía y que se ha transformado en un nodo de negocios, donde muchos artistas vienen a cerrar acuerdos".

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"Madrid se ha consolidado como protagonista de la música en vivo en España, porque lideramos el mercado nacional concentrando cerca del 30 por ciento de la facturación", ha destacado en este sentido Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte en representación de la Comunidad de Madrid, uno de los pilares de la iniciativa.

De Paco ha mencionado la capacidad de la región para atraer grandes conciertos, como demuestran las futuras residencias de Bad Bunny o Shakira, y, "en respuesta a ese gran crecimiento", ha apoyado esta nueva feria en la "apuesta por consolidar Madrid como referente musical en el ámbito hispanoamericano", tal y como, ha dicho, se intenta hacer con sus conciertos anuales por la fiesta del 12 de octubre.

Dos ejes vertebrarán las actividades de Radar Madrid, por un lado el de la música en directo y, por otro, el de las canciones, por lo que se esperan representantes de festivales, agencias de "booking", entidades de gestión, sellos discográficos, etc.

Ya en la primera edición habrá compradores internacionales de Europa, América y Asia, con más de 50 invitados internacionales y el acento puesto sobre todo en Estados Unidos como el país invitado de este estreno. EFE

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