Ignacio Garriga (Vox) afirma que las ZBE son injustas porque buscan "atentar contra la igualdad"

El secretario general de Vox y líder del partido en Cataluña, Ignacio Garriga, ha afirmado este sábado que las zonas de bajas emisiones (ZBE) aplicadas en algunos municipios catalanes buscan "atentar contra la igualdad, van a crear ciudadanos de primera y de segunda".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios junto al secretario general del sindicato Solidaridad, Jordi de la Fuente, en una la protesta organizada por el partido en el Portal de la Pau de Barcelona que ha reunido a unos 150 vehículos, entre coches y motos, y que ha cortando la circulación.

"Consideramos que es injusta, que es clasista y que es recaudatoria", ha añadido, y ha dicho que su formación está presentando alegaciones a la justicia para evitar su implementación.

10 COLUMNAS

Según Vox, se han desplazado 10 columnas de vehículos desde el Baix Llobregat, el Vallès, el Maresme, el Besòs (Barcelona) y una columna de motoristas de la ciudad de Barcelona, además de columnas de Lleida, Tarragona y Girona.

Garriga ha reivindicado el uso del coche en las ciudades: "Es necesario para garantizar esas ciudades inclusivas, esas ciudades prósperas, donde en familia os desplazáis para visitar el centro de una ciudad, para poder consumir el producto local", ha expresado.

Además, ha criticado que las ZBE, a su parecer, tienen una intención recaudatoria y que lo que se recauda en multas "no es para mejorar los servicios públicos".

Por su parte, De la Fuente ha llamado a la ciudadanía a rebelarse para "reconquistar" derechos, barrios, empleos y el asfalto que asegura que el Gobierno les quiere quitar, textualmente.