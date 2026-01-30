Sinner: "Djokovic fue mejor; me tomo la derrota como una lección"

Redacción deportes, 30 ene (EFE).- El italiano Jannik Sinner, eliminado en las semifinales del Abierto de Australia por el serbio Novak Djokovic, se tomó con naturalidad la derrota, reconoció que el balcánico "fue mejor" y asumió el revés "como una lección".

"No estoy sorprendido porque fue el mejor en años. Tomaré este partido como una lección", dijo Sinner, decepcionado por no poder defender otra vez el título del Abierto de Australia que ganó las dos últimas temporadas.

"Ha sido un Grand Slam. He tenido muchas oportunidades en este partido ante Djokovic, incluso en el quinto set. Intenté varias cosas, pero no funcionaron y cometí errores. Eso pasa en el tenis", analizó el número dos del mundo.

Sinner, que llevaba diecinueve partidos seguidos ganados en Australia, rechazó haber sufrido contratiempo físico alguno. "Físicamente estoy bien, no tengo ningún problema", subrayó.

"Simplemente fue mejor que yo. Nole ha ganado veinticuatro Grand Slams. Nos conocemos bien, nos hemos enfrentado muchas veces. Fue mejor", insistió Sinner.

"No es ninguna sorpresa que Djokovic haya ganado y juegue la final. Nole fue el mejor en años. Tomaré la derrota como una lección", indicó el ganador de cuatro Grand Slams.

"Hay cosas positivas que tener en cuenta. En esta ocasión me quedo con mi saque", destacó Sinner, que se marcha de Australia sin nada que reprocharse. "Lo di todo y no ha sido suficiente. De todas formas, creo que hemos mejorado", concluyó. EFE