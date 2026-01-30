Espana agencias

Se abre licitación de dos nuevos puertos y gasoducto de Canal de Panamá por 6.000 millones

Ciudad de Panamá, 30 ene (EFECOM).- El Canal de Panamá publicó este viernes los pliegos de precalificación de los proyectos de un gasoducto y dos nuevos puertos, con inversiones que superan los 6.000 millones de dólares, como parte de la diversificación de los negocios de la vía por la que pasa entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial.

"Los Pliegos de Precalificación publicados en el sitio web del Canal de Panamá (https://concesiones.delcanal.com) indicarán a los interesados cómo proporcionar la documentación necesaria para participar de los procesos de licitación de estas iniciativas", indicó la administración del paso navegable en un comunicado.

El proyecto del gasoducto, con inversión de al menos 4.000 millones de dólares, se presentó al mercado en septiembre pasado, y el de los puertos de Corozal (Pacífico) y Telfels (Atlántico), con una inversión global de 2.600 millones de dólares, en octubre de 2025.

La publicación de la precalificación de los nuevos puertos ha coincidido con el anuncio del Gobierno del Panamá de que someterá a una nueva licitación dos puertos en torno al Canal interoceánico operados hasta ahora por una filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, epicentro de las amenazas de EE.UU. de retomar la vía acuática y cuyo contrato con el Estado panameño fue declarado anoche inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. EFECOM

