Espana agencias

Prisión para un detenido por agresión sexual tras la denuncia de cinco mujeres en Palma

Guardar

Palma, 30 ene (EFE).- Un juzgado ha ordenado el ingreso en prisión provisional para un hombre detenido esta semana en Palma como presunto autor de los delitos de agresión sexual, pornografía infantil y malos tratos tras la denuncia de cinco mujeres, una de ellas menor de edad en el momento de los hechos.

Además, algunas de las víctimas manifestaron sospechas de haber sido sometidas químicamente antes de sufrir una agresión sexual, ha informado este viernes la Jefatura Superior de Baleares en un comunicado.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional comenzó la investigación a partir de la denuncia presentada hace semanas por una mujer que explicó que, años atrás, un hombre la habría sometido, presuntamente, mediante químicos y la habría agredido sexualmente. Añadió que había otras tres mujeres que querían denunciar a esa misma persona.

Otra mujer contó a los agentes que en el pasado mantuvo una relación sentimental con ese hombre y que la maltrataba psicológicamente.

Los agentes de la UFAM contactaron con las demás víctimas, dos de las cuales coincidieron en relatar que en alguna ocasión, durante su relación con ese hombre, despertaron en la cama de él sin ropa, con golpes y sin recordar nada de lo ocurrido, algo que podría estar relacionado con lo sufrido por la primera denunciante.

Una quinta mujer, que también mantuvo una relación sentimental con él siendo ella menor de edad, explicó a los agentes que sufrió violencia psicológica y agresiones sexuales.

Así, contó que en una ocasión este hombre le mostró material audiovisual de ella manteniendo relaciones sexuales, y sospechaba que pudiera tener más imágenes.

Las víctimas aportaron fotografías que mostraban conversaciones mantenidas con el agresor, que podrían demostrar lo acontecido durante los últimos años.

Una vez identificado el hombre y localizado su domicilio, los agentes de la UFAM lo detuvieron este miércoles como presunto autor de un delito de pornografía infantil, malos tratos, agresión sexual infantil y agresión sexual. Su teléfono móvil será analizado en busca de posible material incriminatorio.

Tras ser conducido a los juzgados, la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional del detenido.

Si bien la UFAM ha podido constatar la existencia de al menos cinco víctimas, mantiene abierta la investigación. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del domingo 1 de febrero de 2026

Infobae

Siete comunidades denunciarán al Gobierno en Europa por incumplimientos con el lobo

Infobae

El ministro Óscar López afirma que Puente "está siendo un ejemplo de cómo se da la cara"

Infobae

Detenido por agredir sexualmente a una mujer inconsciente en un piso de Vitoria

Infobae

Tellado acusa a Sánchez de "no dar la cara" tras el accidente ferroviario de Adamuz

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

Los estudios y carrera de Jorge Azcón antes de la política: el candidato del PP en Aragón trabajó en el sector de las viviendas de protección oficial

Estudios y trayectoria de Pilar Alegría: su primer cara a cara con Azcón y el salto a Moncloa

ECONOMÍA

La gasolina más barata y

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 30 de enero

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

La economía de la eurozona creció un 1,5% en 2025 y el paro se mantuvo en el 5,9% a cierre del año, con España como el segundo país con más desempleo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Casa 47, la nueva entidad pública de vivienda, anuncia la licitación de 2.800 unidades para el primer trimestre

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”