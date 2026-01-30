Prisión para un detenido por agresión sexual tras la denuncia de cinco mujeres en Palma

Palma, 30 ene (EFE).- Un juzgado ha ordenado el ingreso en prisión provisional para un hombre detenido esta semana en Palma como presunto autor de los delitos de agresión sexual, pornografía infantil y malos tratos tras la denuncia de cinco mujeres, una de ellas menor de edad en el momento de los hechos.

Además, algunas de las víctimas manifestaron sospechas de haber sido sometidas químicamente antes de sufrir una agresión sexual, ha informado este viernes la Jefatura Superior de Baleares en un comunicado.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional comenzó la investigación a partir de la denuncia presentada hace semanas por una mujer que explicó que, años atrás, un hombre la habría sometido, presuntamente, mediante químicos y la habría agredido sexualmente. Añadió que había otras tres mujeres que querían denunciar a esa misma persona.

Otra mujer contó a los agentes que en el pasado mantuvo una relación sentimental con ese hombre y que la maltrataba psicológicamente.

Los agentes de la UFAM contactaron con las demás víctimas, dos de las cuales coincidieron en relatar que en alguna ocasión, durante su relación con ese hombre, despertaron en la cama de él sin ropa, con golpes y sin recordar nada de lo ocurrido, algo que podría estar relacionado con lo sufrido por la primera denunciante.

Una quinta mujer, que también mantuvo una relación sentimental con él siendo ella menor de edad, explicó a los agentes que sufrió violencia psicológica y agresiones sexuales.

Así, contó que en una ocasión este hombre le mostró material audiovisual de ella manteniendo relaciones sexuales, y sospechaba que pudiera tener más imágenes.

Las víctimas aportaron fotografías que mostraban conversaciones mantenidas con el agresor, que podrían demostrar lo acontecido durante los últimos años.

Una vez identificado el hombre y localizado su domicilio, los agentes de la UFAM lo detuvieron este miércoles como presunto autor de un delito de pornografía infantil, malos tratos, agresión sexual infantil y agresión sexual. Su teléfono móvil será analizado en busca de posible material incriminatorio.

Tras ser conducido a los juzgados, la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional del detenido.

Si bien la UFAM ha podido constatar la existencia de al menos cinco víctimas, mantiene abierta la investigación. EFE