La plata cae un 28 %, pierde 32 dólares y se acerca a 80 dólares la onza

(Actualiza EC5843 con datos de mercado a las 21.30 horas (20.30 GMT))

Madrid, 30 ene (EFECOM).- La onza de plata cae este viernes un 28 % al pasar de los 118,46 dólares a los 80 dólares.

Según datos de Bloomberg, a las 21.30 hora local (20.30 GMT), el mineral tocaba los 83,29 dólares la onza, un nivel que no marcaba desde hace 18 días.

Respecto al cierre del jueves (115,69 dólares), la plata ha perdido 32,4 dólares en una sola sesión, mientras que la distancia frente a su máximo histórico, también registrado en la jornada pasada (121,67 dólares), se amplía hasta los 38,38 dólares.

Pese a este desplome, en lo que va de año la revalorización de la plata se sitúa en el 16,22 %, mientras que en términos interanuales el incremento es del 159,23 %.

Según el analista de XTB Adrián Hostaled, este desplome responde a tres factores: la fuerte toma de beneficios tras los máximos recientes, un mercado de derivados muy apalancado y el rebote del dólar ante las nuevas expectativas de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) estadounidense.

"Pese a la corrección actual de la plata, el contexto geopolítico mantiene un sesgo alcista de largo plazo con soporte en los 90 dólares por onza", afirma Hostaled.

Por su parte, el oro también sufría correcciones cercanas al 9 % y cotizaba por debajo de los 4.900 dólares la onza.

Los metales preciosos, principalmente el oro, son activos refugio en tiempos de incertidumbre marcados por la inestabilidad geopolítica o la debilidad del dólar. EFECOM