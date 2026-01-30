Espana agencias

Empieza la campaña de las ayudas de la PAC entre protestas y con sus fondos en negociación

Por Mercedes Salas

Madrid, 30 ene (EFECOM).- La campaña de la Política Agraria Común (PAC) comienza en España el lunes 2 de febrero, con la apertura del plazo de solicitud de las ayudas, en medio de protestas sonadas de los agricultores y de gran incertidumbre por las negociaciones de su presupuesto para 2028-2034 en la Unión Europea (UE).

Los agricultores y los ganaderos podrán presentar desde el lunes hasta el 30 de abril la llamada "solicitud única" para pedir las correspondientes subvenciones directas.

Unos 585.000 productores o titulares de explotación españoles se beneficiarán en 2026 de 4.897 millones de euros en ayudas directas, según las estimaciones del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), organismo pagador dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En el marco actual presupuestario (2021-2027), España es el tercer perceptor de la PAC -detrás de Francia y de Alemania- con 47.700 millones para 2021-2027.

La campaña que se abre el lunes afecta específicamente al "primer pilar" de la PAC, el de pagos directos; aparte, esta política cuenta con un "segundo pilar", el de desarrollo rural.

Los pagos directos de la PAC alcanzaron 5.296,62 millones en el último ejercicio cerrado -entre octubre 2024-2025- mientras que los del segundo pilar se situaron en 1.506,81 millones.

Este es el cuarto año en el que se aplica la normativa de la PAC actual.

Pero ya hay en el horizonte una nueva propuesta de reforma y, más importante aún, está en marcha la negociación de su nuevo presupuesto para 2028-2034, sobre una propuesta de Bruselas que revoluciona la estructura de la PAC -tras más de seis décadas- y que preocupa a España por la amenaza de recortes.

El plazo para solicitar las subvenciones empezará el 2 de febrero y finaliza el 30 de abril; posteriormente se abrirá un periodo de modificación que se extiende hasta el 31 de mayo, fecha que coincide también con el cierre del plazo para comunicar las cesiones de derechos de la ayuda a la renta para la sostenibilidad.

Las subvenciones de la nueva campaña se abonarán en diciembre, pero si España pide el anticipo, como es muy habitual, su pago podrá comenzar el 16 de octubre.

El FEGA ha apelado a los agricultores y a los ganaderos a respetar los plazos y a presentar cuanto antes sus solicitudes.

Este organismo ha recomendado a los perceptores que tengan actualizada la información y el registro de las explotaciones, porque de ello depende que el borrador de solicitud incluya la mayor parte de los datos necesarios.

La nueva campaña llega en medio de tractoradas y de una movilización generalizada del sector agrario contra la propuesta de la Comisión Europea (CE) para el presupuesto 2028-2034, que desmonta la PAC actual.

El proyecto presupuestario plantea incluir a la PAC dentro de megafondo en el que también entren los fondos pesqueros o regionales y que su presupuesto los determinen los países en planes nacionales que después evaluará la CE.

España se opone también a la propuesta financiera, tanto por los cambios como por la sombra de los recortes, pues aunque la CE argumenta que serán los países quienes determinen el presupuesto exacto de la PAC, con el proyecto actual la rebaja se ha cuantificado entre el 20 % y el 22 % en el ámbito agrario e incluso gubernamental.

La negociación de la PAC será compleja y marcará el año, tal y como ha puesto de manifiesto esta semana el Consejo de Ministros de Agricultura comunitarios en Bruselas. EFECOM

