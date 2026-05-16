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29-36. España estará en el Mundial 2027 tras segundo triunfo ante Israel en Buenos Aires

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Buenos Aires, 16 may (EFE).- La selección española de balonmano selló este sábado su clasificación para el Mundial de Alemania 2027 tras ganar 29-36 a la de Israel en el segundo duelo eliminatorio de la serie disputada en Buenos Aires, lo que representa además un gran paso para asegurar la participación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Los 'Hispanos' hicieron valer la jerarquía individual y el sistema colectivo sobre el conjunto israelí para quedarse con la eliminatoria con un marcador global con doce goles de diferencia.

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Israel no supo capitalizar en el primer tiempo el arranque con ventaja de dos goles y seis paradas del portero Shamir, como tampoco las tres exclusiones en el equipo español, que por el contrario sí aprovechó sus minutos de superioridad numérica, durante los que cifró una diferencia de hasta cuatro goles.

El descanso llegó con el marcador en 13-16 a favor de España, en el que destacaron los cuatro tantos de Daniel Fernández -seis en total al final del encuentro-.

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Desde el inicio de la segunda mitad, los 'Hispanos' buscaron apretar el acelerador e Israel comenzó a sufrir el desgaste físico por su juego demasiado dependiente del central Yoav Lumbroso -siete goles en el partido- y la falta de rotación en el banquillo.

Tomer Bodenheimer vio la cartulina roja por una dura falta y el trámite del partido se dinamizó a un gol a gol cerrado. A falta de cinco minutos para el final, Agustín Casado también vio otra roja.

Los goleadores del encuentro fueron Nadav Nizri y Lumbroso, ambos con siete tantos.

La planilla de goles para España la completaron Abel Serdio (5), Marcos Fis (4), Kauldi Odriozola (4), Agustín Casado (3), Aleix Gómez (3), Jan Gurri (2), Ian Tarrafeta (3), Ian Barrufet (2), Antonio Serradilla (1), Mario Nevado (1) y Artur Parera Ibáñez (1).

En la portería, Gonzalo Pérez de Vargas y Sergey se dividieron un tiempo cada uno y cerraron sus participaciones con cuatro y cinco paradas respectivamente.

Para Israel marcaron Yonatan Dayan (6), Snir Natsia (3), Daniel Mosindi (4), Ram Turkenitz (1) y Bodenheimer.

Jordi Ribera, entrenador del conjunto español, había mostrado cierta insatisfacción con la victoria por 32-27 del primer partido, al asegurar que la serie había "quedado abierta", algo que quedó en evidencia en la cancha por cómo su equipo corrigió errores.

La "actual situación geopolítica", como señaló la Federación Española el mes pasado, había obligado a que los partidos del jueves y de este sábado sean disputados en La Casa del Handball Argentino, ubicada en el Parque Olímpico de la Juventud en Buenos Aires.

El triunfo de los españoles les concedió un billete mundialista y la posibilidad de dar el primer paso hacia los Juegos de Los Ángeles, ya que el Mundial de Alemania además de asegurar la plaza olímpica al equipo que resulte campeón, repartirá los primeros puestos en los torneos preolímpicos. EFE

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