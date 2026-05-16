La Primitiva del sábado deja 1.326.671 euros en Elda (Alicante)

Madrid, 16 may (EFE).- En el sorteo de la Primitiva de hoy sábado 16 de mayo hay un boleto acertante de primera categoría (6 aciertos) que ha ganado 1.326.671,24 euros y ha sido validado en Elda (Alicante).

En concreto, en la administración de loterías número 4 de Elda, situada en Petrer 36, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

PUBLICIDAD

En el sorteo de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo, un único acertante de primera categoría con categoría especial podría ganar 22 millones de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + complementario) existen tres boletos acertantes a los que les ha correspondido sendos premios de 71.711,96 euros.

PUBLICIDAD

Combinación ganadora: 43-36-40-14-34-17

Complementario: 37 Reintegro: 6.EFE

PUBLICIDAD