El Racing comenzará la rúa del ascenso el lunes a las 19.30 horas

Santander, 16 may (EFE).- El Real Racing Club comenzará este domingo la rúa del ascenso a las 19.30 horas en las Instalaciones Nando Yosu y la concluirá en los Campos de Sport de El Sardinero.

En rueda de prensa, el director de comunicación del club, Roberto González, apuntó que el autobús descapotable del equipo irá por el túnel que pasa por debajo de la facultad de medicina, pasando por el Hospital de Valdecilla, donde el equipo se parará para saludar a los ingresados.

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Después, el bajará por la Plaza de Toros, hasta llegar a la rotonda de la marga y enfilar Marques de la Hermida. Luego el autobús irá por la Isabel II, Calvo Sotelo, el Paseo de Pereda, Castelar, Reina Victoria, Plaza de Italia, Piquío y, por último, El Sardinero.

"Animamos a que los que vengan al estadio que esperen al equipo fuera, luego podrán entrar sin problema y se esperará a todos los aficionados", apostilló.

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González recordó que a la fiesta del estadio solo podrán entrar abonados o simpatizantes, aunque estos últimos tendrán que sacar una entrada que estará disponible de manera gratuita en el Portal del Abonado.

"A partir de las 22.00 horas los simpatizantes tendrán que entrar al portal del abonado y sacar una entrada gratuita", dijo Roberto González, quien señaló que los que no entren al campo podrán seguir la celebración por el canal de Youtube del club.

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Además, avanzó que durante la semana la plantilla y el cuerpo técnico realizarán visitas institucionales al Ayuntamiento de Santander y al Gobierno de Cantabria. EFE

ksm/ism

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