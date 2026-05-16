Andreeva y Schnaider, rivales en la final de dobles de Cristina Busca y Melichar-Martínez

Roma, 16 may (EFE).- Las rusas Mirra Andreeva y Diana Shnaider vencieron este sábado en las semifinales de dobles del WTA 1.000 de Roma a la australiana Storm Hunter y a la estadounidense Jessica Pegula, y se medirán en la final con la española Cristina Bucsa y la estadounidense Nicole Melichar-Martínez.

La dupla rusa, finalista en el WTA 1000 de Madrid, venció en dos sets de forma contundente por 6-1, 6-2, en tan solo cincuenta y ocho minutos, después de un encuentro que estuvo interrumpido durante unas horas a causa de la lluvia.

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En la final, Andreeva, entrenada por la española Conchita Martínez, y Shnaider, se enfrentarán a Bucsa y Melichar-Martínez, séptimas favoritas.

Bucsa se clasificó para la final de dobles junto a su pareja estadounidense tras imponerse en semifinales a la checa Katerina Siniakova y la estadounidense Taylor Townsend.

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El encuentro tendrá lugar el próximo domingo en el Foro Itálico de la capital italiana. EFE