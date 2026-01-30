ArcelorMittal estudia el traslado de servicios administrativos de Europa a la India

Oviedo, 30 ene (EFECOM).- La dirección de ArcelorMittal Europa baraja la creación de un centro de servicios en la India para el trasladado de determinadas actividades desde Europa, así como la ampliación del que ya opera en Polonia, han explicado a EFE fuentes de la empresa.

ArcelorMittal ya anunció el año pasado el inicio de un proceso para estudiar el trasladado de algunos servicios de apoyo al negocio, como nóminas, compras, informática o contrataciones,

La multinacional siderúrgica analiza ahora la posible ampliación del alcance de su proyecto de transformación de las funciones de soporte, con el objetivo de avanzar en la optimización y estandarización de actividades que actualmente se desarrollan de manera fragmentada en distintos centros de Europa.

Según la empresa, ambas medidas contribuirían a reforzar un modelo de negocio sostenible para ArcelorMittal Europa, alineando su desempeño con el de otras grandes empresas del sector y aprovechando el talento global, procesos modernos y tecnologías avanzadas de información, automatización e inteligencia artificial para ofrecer servicios fiables y de alta calidad.

Actualmente la compañía se encuentra únicamente en una fase de análisis, aunque los sindicatos ya han expresado su total rechazo a la posible materialización de estos planes.

El secretario general de la Sección Sindical de UGT FICA en Arcelormittal Gijón, José Ramon Calleja, ha expresado “el rechazo frontal a la intención del grupo Arcelormittal de avanzar en una segunda fase de deslocalización de actividades de soporte hacia la India y Polonia”.

“En Asturias, a día de hoy, no ha concluido ni siquiera el análisis de la primera fase, todavía no se ha tomado ninguna medida al respecto”, ha comentado Calleja, que ha indicado que la información a nivel de las plantas trasladada hasta ahora a la representación de los trabajadores ha sido muy poca, “lo que genera una gran incertidumbre y una falta total de transparencia”.

“Consideramos injustificable que en un momento en el que empiezan a aplicarse medidas a nivel europeo para salvaguardar y proteger la industria del acero en Europa, ArcelorMittal apueste por trasladar tareas fuera de España y de la Unión Europea”, ha declarado el representante de UGT FICA.

Por su parte, el secretario general de CCOO de ArcelorMittal en Asturias, José Manuel Castro, ha declarado que su sindicato está “en completo desacuerdo” con los planes que baraja la empresa, “como no puede ser de otra manera”. EFECOM

agg/gv/jlm