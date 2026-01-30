Espana agencias

ArcelorMittal estudia el traslado de servicios administrativos de Europa a la India

Guardar

Oviedo, 30 ene (EFECOM).- La dirección de ArcelorMittal Europa baraja la creación de un centro de servicios en la India para el trasladado de determinadas actividades desde Europa, así como la ampliación del que ya opera en Polonia, han explicado a EFE fuentes de la empresa.

ArcelorMittal ya anunció el año pasado el inicio de un proceso para estudiar el trasladado de algunos servicios de apoyo al negocio, como nóminas, compras, informática o contrataciones,

La multinacional siderúrgica analiza ahora la posible ampliación del alcance de su proyecto de transformación de las funciones de soporte, con el objetivo de avanzar en la optimización y estandarización de actividades que actualmente se desarrollan de manera fragmentada en distintos centros de Europa.

Según la empresa, ambas medidas contribuirían a reforzar un modelo de negocio sostenible para ArcelorMittal Europa, alineando su desempeño con el de otras grandes empresas del sector y aprovechando el talento global, procesos modernos y tecnologías avanzadas de información, automatización e inteligencia artificial para ofrecer servicios fiables y de alta calidad.

Actualmente la compañía se encuentra únicamente en una fase de análisis, aunque los sindicatos ya han expresado su total rechazo a la posible materialización de estos planes.

El secretario general de la Sección Sindical de UGT FICA en Arcelormittal Gijón, José Ramon Calleja, ha expresado “el rechazo frontal a la intención del grupo Arcelormittal de avanzar en una segunda fase de deslocalización de actividades de soporte hacia la India y Polonia”.

“En Asturias, a día de hoy, no ha concluido ni siquiera el análisis de la primera fase, todavía no se ha tomado ninguna medida al respecto”, ha comentado Calleja, que ha indicado que la información a nivel de las plantas trasladada hasta ahora a la representación de los trabajadores ha sido muy poca, “lo que genera una gran incertidumbre y una falta total de transparencia”.

“Consideramos injustificable que en un momento en el que empiezan a aplicarse medidas a nivel europeo para salvaguardar y proteger la industria del acero en Europa, ArcelorMittal apueste por trasladar tareas fuera de España y de la Unión Europea”, ha declarado el representante de UGT FICA.

Por su parte, el secretario general de CCOO de ArcelorMittal en Asturias, José Manuel Castro, ha declarado que su sindicato está “en completo desacuerdo” con los planes que baraja la empresa, “como no puede ser de otra manera”. EFECOM

agg/gv/jlm

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Naver: "Wallapop será el centro de nuestro proyecto europeo, que empieza desde Barcelona"

Infobae

Panamá abrirá una nueva concesión para adjudicar la gestión de los puertos del Canal

Infobae

InmoCaixa adquiere el edificio Estel en Barcelona por unos 385 millones

Infobae

Moreno destaca el "comportamiento ejemplar" de los asistentes al funeral por las víctimas

Infobae

Una masa polar deja más lluvia y viento mientras en Andalucía siguen los desalojos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los sofisticados estafadores que se

Los sofisticados estafadores que se hacen pasar por atención al cliente de Zara, vigilan las redes en busca de compradores enfadados e incluso tramitan reembolsos

El ‘no’ al decreto ómnibus abre un vacío de protección para millones de hogares vulnerables: “No se puede dejar a las familias en la calle”

Quién es María Goikoetxea, la candidata de Podemos en las elecciones de Aragón: un perfil con experiencia en medios públicos y políticas de igualdad

Las víctimas de la DANA se manifiestan bajo el lema ‘Mazón a presó’ para exigir “verdad y justicia”: “Se ha premiado a un expresidente negligente”

La sanidad vasca revisa 170.000 vacunas administradas en 2025 para descartar que estuviesen caducadas

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Almería, Murcia, o Palencia: cuáles son las ciudades españolas donde todavía es posible comprar una casa

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 5 de este 31 enero

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Qué hacer si compras una vivienda y te arrepientes: vendarla antes de tiempo puede tener consecuencias económicas

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”