Nadal (PP) censura la política económica de este "pésimo Gobierno" y urge: "Hay que volver a hacer que España funcione"

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha criticado este jueves la política económica del "pésimo Gobierno" de Pedro Sánchez, más dedicado a tapar "sus vergüenzas" con "cortinas de humo" que a gestionar, y ha urgido un cambio "radical" para "volver a hacer que España funcione".

Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios, antes de participar en un encuentro con empresarios en Vigo, en el que también han estado la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, y diputados nacionales y autonómicos del partido.

Alberto Nadal ha constatado que es la Xunta la que mantiene el funcionamiento de la economía en Galicia, frente a un "pésimo" Ejecutivo central, y ha recordado que "España era un país que tenía un sistema eléctrico que funcionaba, donde los trenes llegaban a la hora, un país que tenía infraestructuras que eran de las mejores del mundo".

Por contra, ha subrayado que "nunca" ha habido un Gobierno que recaudara más que el actual, que "está sangrando a los asalariados" a través del IRPF y del IVA, y ha añadido que "nunca se emitió más deuda pública ni se dispuso de más fondos europeos".

CAMBIO "RADICAL"

"Y el resultado son unas infraestructuras que no tienen mantenimiento, en las que no se invierte (...), no hay más que ver cómo la energía interrumpe el suministro (...), no hay más que ver cómo el sistema de transportes falla estrepitosamente", ha censurado, antes de constatar que "esto se debe" a un Gobierno que se dedica a "crear cortinas de humo para tapar sus vergüenzas, en vez de gestionar".

Alberto Nadal ha advertido de que "ocho años de gobierno socialista terminan haciendo que España no funcione", por ello, ha urgido un cambio "radical", con un PP "llevando de nuevo y gestionando de nuevo bien España, y ha puesto como ejemplo la industria de la automoción, actualmente en situación de tensión por los costes y las regulaciones "no adecuadas".

Al respecto, ha reclamado eliminar burocracia, reducir costes, dar seguridad al suministro eléctrico, crear nuevas infraestructuras y "mantener bien" las que ya existen. En definitiva, ha sentenciado, "hay que volver a hacer que España funcione".