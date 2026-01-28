Albares defiende que Cataluña sea miembro asociado de UNESCO y ONU Turismo "redunda en beneficio de España"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este miércoles que el acuerdo alcanzado para que Cataluña sea miembro asociado de UNESCO y ONU Turismo, en virtud al acuerdo alcanzado con Junts para avalar la investidura de Pedro Sánchez "redunda en beneficio de España".

En sus primeras declaraciones sobre el acuerdo alcanzado el martes con el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, y del que hasta el momento no había informado oficialmente su Ministerio, Albares ha explicado que se traduce en que "Cataluña va a tener un representante" tanto en la representación permanente de España ante la UNESCO como en la delegación ante ONU Turismo.

"Va a tener su voz, va a estar representada por una persona decidida y designada por la Generalitat, y va a poder, evidentemente, realizar las labores y la promoción de Cataluña en los ámbitos de cada organismo internacional", es decir, en lo relativo al turismo y en materia cultural y lingüística.

En declaraciones a 'Catalunya Radio', recogidas por Europa Press, el ministro ha reconocido que esto se enmarca en el acuerdo alcanzado por PSOE y Junts pero "evidentemente, redunda en beneficio de Cataluña, del catalán como lengua, y de todo lo que es la cultura catalana".

Es más, ha añadido, "redunda también en beneficio de España, porque España son también sus lenguas oficiales, su diversidad, su pluralidad, y, por lo tanto, también enriquece a la representación permanente y a la delegación, tanto en la UNESCO como en ONU Turismo".

Según explicó la víspera Duch, Cataluña participará en los trabajos, reuniones y conferencias de estos organismos y podrá representar los intereses catalanes en estas organizaciones, con "todos los derechos que puede tener un miembro de pleno derecho", a excepción del voto, que solo ejerce España.

CATALÁN EN LA UE

Por otra parte, el ministro ha querido dejar claro que el hecho de que la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego no se incluyera en el orden del día del último Consejo de Asuntos Generales, en el que se ha venido abordando desde la solicitud del Gobierno en agosto de 2023, no significa que no se esté trabajando en la consecución de este objetivo.

"El catalán no será oficial por usucapión, por número de veces que llevemos las cosas al orden del día del Consejo de Asuntos Generales. Basta con llevarlo una única vez y que se apruebe", ha defendido, insistiendo una vez más en que ningún Estado miembro se opone a la inclusión de las tres lenguas cooficiales en el reglamento lingüístico de la UE, pero algunos necesitan más tiempo para avalarlo.

Asimismo, como en anteriores ocasiones en las que se le ha preguntado por esta cuestión, ha cargado contra la postura de los de Alberto Núñez Feijóo que "de manera completamente antipatriótica ha llamado a sus partidos hermanos en Europa para pedirles que esperen, que no se sumen todavía al consenso". "Probablemente con el apoyo del Partido Popular ya estaría logrado, pero sin el apoyo del PP lo vamos a lograr también", ha recalcado.