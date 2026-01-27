La India y la Unión Europea cierran un acuerdo comercial tras 18 años de negociaciones

La reciente confirmación pública por parte de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha subrayado la envergadura del nuevo acuerdo alcanzado entre India y la Unión Europea. A través de un mensaje en su cuenta de X, Von der Leyen enfatizó que se trata de "el acuerdo más importante de todos", señalando que la creación de esta extensa zona de libre comercio abarcará a una población de dos mil millones de personas y aportará beneficios para todos los involucrados. Este anuncio oficializa el cierre de un proceso de negociaciones que se extendió a lo largo de dieciocho años y que, según detalló EFECOM, representa un hito comercial de alcance global.

De acuerdo con lo publicado por EFECOM, el pacto sitúa a India y la Unión Europea, identificadas respectivamente como la segunda y la cuarta economía del mundo, en una situación sin precedentes al consolidar un bloque económico que reunirá a miles de empresas y ciudadanos en un área de libre intercambio. La formalización del acuerdo se realizó el martes en Nueva Delhi, destacando el esfuerzo diplomático prolongado y la relevancia estratégica de los participantes.

Según consignó el medio EFECOM, el origen de las negociaciones entre ambas potencias remonta a casi dos décadas atrás, reflejando múltiples rondas de diálogo, propuestas y revisiones orientadas a armonizar intereses y regulaciones en temas clave como aranceles, protección a las inversiones, estándares de productos y servicios y condiciones laborales. La perseverancia tanto del gobierno indio como de las instituciones europeas permitió superar obstáculos técnicos y políticos que habían retrasado el entendimiento, estableciendo finalmente un marco que persigue el estímulo a la inversión, la disminución de barreras comerciales y la colaboración tecnológica.

EFECOM detalló además que la dimensión de este acuerdo supera en tamaño y potencial a la mayoría de los pactos comerciales existentes, al unir dos mercados caracterizados por su diversidad estructural y volumen en el flujo de bienes y servicios. Se prevé que la implementación de este espacio de intercambio impulse la productividad, fomente el crecimiento económico y repercuta en el empleo, tanto en India como en los Estados miembros de la Unión Europea.

Entre los aspectos destacados señalados por el medio EFECOM, se incluye el acceso preferencial a bienes y servicios, la armonización de normativas en cuestiones de calidad y seguridad y la facilitación de mecanismos para la resolución de disputas entre empresas de ambos bloques. Tanto empresas multinacionales como pymes podrán beneficiarse de la reducción de trámites administrativos y una mayor previsibilidad en sus operaciones comerciales.

El medio EFECOM explicó que el acuerdo, además de sus componentes económicos, contempla cláusulas orientadas a la sostenibilidad ambiental y la cooperación en materia de innovación. Esto refuerza el compromiso de ambas partes con la transición ecológica y la digitalización, buscando atraer inversiones en sectores de energías limpias y tecnologías de la información. Además, se ha señalado el potencial para ampliar alianzas en educación, ciencia y desarrollo tecnológico.

La declaración de Von der Leyen, reproducida por EFECOM, sintetiza la magnitud del pacto: “Europa y la India hacen historia hoy. Hemos cerrado el acuerdo más importante de todos. Hemos creado una zona de libre comercio para dos mil millones de personas, de la que ambas partes se beneficiarán”. Dicha afirmación refuerza tanto la proyección política como el volumen económico estimado para el nuevo bloque.

De acuerdo con EFECOM, el proceso de ratificación del acuerdo se llevará a cabo en los próximos meses, dado que implica la aprobación por parte de los parlamentos nacionales y las instancias europeas pertinentes. Durante esta etapa previa a la plena entrada en vigor, se espera que los sectores productivos de ambos lados preparen estrategias de adaptación para aprovechar las oportunidades derivadas del acuerdo, así como para ajustarse a las nuevas normativas que resultarán de esta integración.

El cierre de este pacto después de dieciocho años de negociaciones representa, según destacó EFECOM, una redefinición de las relaciones comerciales y de inversión entre dos de los mayores actores económicos globales, abriendo paso a una etapa de cooperación que se anticipa como duradera y de impacto mundial.