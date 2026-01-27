El III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde abre España al mercado asiático del hidrógeno

El respaldo de instituciones asiáticas toma protagonismo en el III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, que sumará la perspectiva de la Cámara de Comercio de China en España y de la agencia japonesa JETRO a una agenda centrada en la cooperación internacional y la expansión del hidrógeno renovable. La cita, que se celebra en Huelva entre el 4 y el 6 de febrero, establece una agenda que busca consolidar la alianza entre ecosistemas industriales de España y Asia, atender a los retos regulatorios y tecnológicos del sector y acelerar la descarbonización industrial, según informó la organización del evento en una nota difundida por EFECOM.

Este encuentro, organizado por la Federación Onubense de Empresarios (FOE) con el apoyo de la Alianza de Valles del Hidrógeno de España, reunirá a más de 1.400 profesionales procedentes de 28 países y a representantes de unas 450 empresas de la cadena de valor del hidrógeno verde. Tal como consignó la agencia EFE, para esta tercera edición se mantienen las cifras de participación alcanzadas en el evento del pasado año, cuando se celebraron más de 1.000 reuniones comerciales en el marco del congreso, lo que refleja el interés de los actores internacionales y nacionales del sector energético en la cita.

El Congreso Nacional de Hidrógeno Verde persigue consolidarse como un punto de encuentro estratégico para empresas líderes, asociaciones sectoriales, representantes de clústeres industriales, centros tecnológicos y expertos internacionales vinculados a la transición ecológica y la descarbonización, detalló la organización en el comunicado recogido por EFECOM. El evento está diseñado para fomentar el establecimiento de alianzas empresariales, la promoción de inversiones industriales y el impulso de nuevos proyectos orientados al desarrollo del hidrógeno como vector económico.

Entre los principales avances anunciados para esta edición figura el establecimiento de diálogos estructurados con Asia, un bloque considerado por los organizadores como uno de los mercados más dinámicos y desarrollados en el ámbito del hidrógeno renovable. Según reportó EFECOM, varias empresas chinas especializadas en tecnologías y soluciones relacionadas con el hidrógeno participarán directamente en el programa, mientras que la Cámara de Comercio de China en España encabezará la delegación institucional, reforzando el vínculo comercial e industrial entre ambos países.

JETRO (Japan External Trade Organization), la agencia japonesa dedicada a la promoción del comercio y la inversión, aportará la visión de uno de los primeros países en apostar por el hidrógeno como elemento clave en su estrategia energética, según puntualizó la agencia de noticias. El congreso integrará esta dimensión asiática en mesas de debate que analizarán estrategias nacionales, marcos regulatorios, oportunidades de negocio y vías de cooperación tecnológica entre Europa y Asia.

El evento en Huelva sirve de plataforma para el intercambio de conocimiento y el establecimiento de líneas conjuntas en torno a la economía del hidrógeno, proporcionando un punto de encuentro específico para la promoción de nuevas inversiones y el desarrollo tecnológico, de acuerdo con la información difundida por la organización y reproducida por EFECOM. Dentro del programa, las sesiones abordarán cuestiones como el papel del hidrógeno renovable en la transición energética, los marcos regulatorios que afectan al sector o las alianzas necesarias para acelerar la descarbonización y el desarrollo de infraestructuras industriales.

El Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, consolidado ya como uno de los principales foros del sector en España, se alinea este año con la tendencia internacional hacia el fortalecimiento de la cooperación con Asia, según publicó EFECOM. El intercambio entre empresas europeas y asiáticas se perfila como uno de los ejes para el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas, el establecimiento de inversiones conjuntas y la búsqueda de sinergias que permitan acelerar el crecimiento de la industria del hidrógeno renovable a ambos lados del continente euroasiático.

Este foro refuerza la posición de Huelva y de España en el mapa internacional del hidrógeno verde, una fuente de energía considerada estratégica por su aporte a la reducción de emisiones de carbono y al impulso de economías sostenibles. Según la nota de la organización difundida por EFECOM, la tercera edición del evento busca estructurar de manera permanente espacios de diálogo y colaboración entre empresas, centros de investigación y entidades públicas de ambos continentes, con el objetivo declarado de avanzar en la consolidación del hidrógeno verde como uno de los motores del cambio energético y económico en Europa y Asia.