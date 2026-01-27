Espana agencias

El III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde abre España al mercado asiático del hidrógeno

Más de 1.400 expertos internacionales, representantes institucionales y grandes corporaciones se reunirán en Huelva para consolidar alianzas estratégicas, impulsar la cooperación tecnológica con Asia y acelerar el desarrollo de energías limpias en España

Guardar

El respaldo de instituciones asiáticas toma protagonismo en el III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, que sumará la perspectiva de la Cámara de Comercio de China en España y de la agencia japonesa JETRO a una agenda centrada en la cooperación internacional y la expansión del hidrógeno renovable. La cita, que se celebra en Huelva entre el 4 y el 6 de febrero, establece una agenda que busca consolidar la alianza entre ecosistemas industriales de España y Asia, atender a los retos regulatorios y tecnológicos del sector y acelerar la descarbonización industrial, según informó la organización del evento en una nota difundida por EFECOM.

Este encuentro, organizado por la Federación Onubense de Empresarios (FOE) con el apoyo de la Alianza de Valles del Hidrógeno de España, reunirá a más de 1.400 profesionales procedentes de 28 países y a representantes de unas 450 empresas de la cadena de valor del hidrógeno verde. Tal como consignó la agencia EFE, para esta tercera edición se mantienen las cifras de participación alcanzadas en el evento del pasado año, cuando se celebraron más de 1.000 reuniones comerciales en el marco del congreso, lo que refleja el interés de los actores internacionales y nacionales del sector energético en la cita.

El Congreso Nacional de Hidrógeno Verde persigue consolidarse como un punto de encuentro estratégico para empresas líderes, asociaciones sectoriales, representantes de clústeres industriales, centros tecnológicos y expertos internacionales vinculados a la transición ecológica y la descarbonización, detalló la organización en el comunicado recogido por EFECOM. El evento está diseñado para fomentar el establecimiento de alianzas empresariales, la promoción de inversiones industriales y el impulso de nuevos proyectos orientados al desarrollo del hidrógeno como vector económico.

Entre los principales avances anunciados para esta edición figura el establecimiento de diálogos estructurados con Asia, un bloque considerado por los organizadores como uno de los mercados más dinámicos y desarrollados en el ámbito del hidrógeno renovable. Según reportó EFECOM, varias empresas chinas especializadas en tecnologías y soluciones relacionadas con el hidrógeno participarán directamente en el programa, mientras que la Cámara de Comercio de China en España encabezará la delegación institucional, reforzando el vínculo comercial e industrial entre ambos países.

JETRO (Japan External Trade Organization), la agencia japonesa dedicada a la promoción del comercio y la inversión, aportará la visión de uno de los primeros países en apostar por el hidrógeno como elemento clave en su estrategia energética, según puntualizó la agencia de noticias. El congreso integrará esta dimensión asiática en mesas de debate que analizarán estrategias nacionales, marcos regulatorios, oportunidades de negocio y vías de cooperación tecnológica entre Europa y Asia.

El evento en Huelva sirve de plataforma para el intercambio de conocimiento y el establecimiento de líneas conjuntas en torno a la economía del hidrógeno, proporcionando un punto de encuentro específico para la promoción de nuevas inversiones y el desarrollo tecnológico, de acuerdo con la información difundida por la organización y reproducida por EFECOM. Dentro del programa, las sesiones abordarán cuestiones como el papel del hidrógeno renovable en la transición energética, los marcos regulatorios que afectan al sector o las alianzas necesarias para acelerar la descarbonización y el desarrollo de infraestructuras industriales.

El Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, consolidado ya como uno de los principales foros del sector en España, se alinea este año con la tendencia internacional hacia el fortalecimiento de la cooperación con Asia, según publicó EFECOM. El intercambio entre empresas europeas y asiáticas se perfila como uno de los ejes para el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas, el establecimiento de inversiones conjuntas y la búsqueda de sinergias que permitan acelerar el crecimiento de la industria del hidrógeno renovable a ambos lados del continente euroasiático.

Este foro refuerza la posición de Huelva y de España en el mapa internacional del hidrógeno verde, una fuente de energía considerada estratégica por su aporte a la reducción de emisiones de carbono y al impulso de economías sostenibles. Según la nota de la organización difundida por EFECOM, la tercera edición del evento busca estructurar de manera permanente espacios de diálogo y colaboración entre empresas, centros de investigación y entidades públicas de ambos continentes, con el objetivo declarado de avanzar en la consolidación del hidrógeno verde como uno de los motores del cambio energético y económico en Europa y Asia.

Temas Relacionados

Hidrógeno verdeCongreso Nacional de Hidrógeno VerdeFederación Onubense de EmpresariosAlianza de Valles del Hidrógeno de EspañaCámara de Comercio de China en EspañaJETROHuelvaAsiaTransición energéticaDescarbonización industrialEFE

Últimas Noticias

El Gobierno acuerda doblar la inversión para el mantenimiento de Rodalies hasta 2030

El nuevo plan entre Gobierno y Generalitat prevé mejoras en la infraestructura ferroviaria y la seguridad, con 53 trenes adicionales, casi 300 actuaciones nuevas y un aumento histórico del presupuesto, según informaron altos funcionarios en Barcelona

Infobae

Amazon cierra sus tiendas físicas de comestibles en EEUU en favor de entrega a domicilio

La compañía apuesta por fortalecer el comercio digital, al enfocarse en pedidos en línea y modificar sucursales Amazon Fresh y Go, mientras impulsa Whole Foods Market y explora nuevos modelos para facilitar compras rápidas de comestibles en todo Estados Unidos

Infobae

México llama a revisión más de 1.300 motocicletas de Polaris Sales por fallos en software

La Profeco advirtió sobre riesgos en varios modelos de la marca relacionados con errores que pueden provocar accidentes y lesionados, por lo que las firmas actualizarán sistemas electrónicos sin costo para los afectados durante el tiempo que sea necesario

Infobae

Temas del día de EFE Economía del miércoles 28 de enero de 2026

Decisiones clave sobre tasas de interés en Estados Unidos y Brasil, apoyo oficial a víctimas de siniestros ferroviarios, candidaturas europeas para sedes estratégicas y resultados financieros de gigantes tecnológicos marcan la agenda internacional de este miércoles en el ámbito económico

Infobae

Revolut lanza en México su primer banco en Latam y prevé invertir 100 millones de dólares

La compañía británica inicia actividades en el país con una licencia bancaria local, ambiciosos planes de expansión y capital superior al doble del mínimo regulatorio, además de prometedoras mejoras en servicios financieros y remesas para millones de usuarios mexicanos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España, en directo | La Generalitat destinará 1.828 millones de euros a Rodalies con el nuevo plan de inversión

Felipe González cuestiona la gestión ferroviaria tras los accidentes de Adamuz y Gelida: “Los que saben de esto han dimitido para que los que no saben sigan”

El Servicio Vasco de Salud confirma la vacunación con dosis caducadas a 253 personas, la mayoría bebés

Feijóo reclama a Sánchez separar la subida de las pensiones del decreto ómnibus: “Deje de convertir a los pensionistas en rehenes de la inquiokupación”

Patxi López no ve capaz a Feijóo “de comprender más de un folio” ante la explicación de Puente sobre el accidente

ECONOMÍA

Super ONCE: Comprobar resultados y

Super ONCE: Comprobar resultados y números ganadores del Sorteo 5 de hoy martes 27 de enero de 2026

La regularización de migrantes beneficiará a hostelería, construcción y campo: los extranjeros aportan el 10% de los ingresos de la Seguridad Social

Sorteo 4 de Triplex de la Once: resultados de este lunes 27 de enero del 2026

Alquilar se convierte en una carrera de obstáculos: la demanda de vivienda crece un 14% y en algunas ciudades se duplica

Los dueños de patinetes eléctricos se enfrentan a multas de hasta 800 euros: deberán inscribirlos en la DGT y tener seguro obligatorio

DEPORTES

Dro y el crimen de

Dro y el crimen de Nigrán: la matanza donde murieron cuatro personas y marca la historia familiar del jugador

Juan Carlos Ferrero y su situación actual: “Es difícil ver a Carlos y a todo tu equipo competir”

Michael Schumacher ya no está postrado en una cama: las novedades sobre el estado de salud del piloto de Fórmula 1

Las palabras de Alcaraz tras vencer a De Miñaur en el Open de Australia: “Estoy muy feliz con la forma en la que estoy jugando”

Alcaraz rompe su techo en el Open de Australia para meterse en semifinales tras imponerse a De Miñaur