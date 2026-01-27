El BAM 'Furor' entra en zona de operaciones para iniciar su despliegue en el Golfo de Guinea

El Buque de Acción Marítima (BAM) 'Furor' (P-46) ha efectuado su entrada en zona de operaciones para dar comienzo al primer despliegue de este año de Presencias Marítimas Coordinadas (CMP-GoG por sus siglas en inglés) de la Unión Europea, según informaron fuentes de la Armada en un comunicado.

En esta navegación, el 'Furor', con sede en el arsenal de Cartagena (Murcia), desarrollará tareas de seguridad y vigilancia marítima para reforzar la presencia naval en África occidental y el Golfo de Guinea.

Además, con este despliegue se apoyan e impulsan las Acciones de Diplomacia de Defensa (ADD) y Acciones de Cooperación Militar (ACM) con marinas y autoridades de los Estados ribereños, contribuyendo así al fortalecimiento de capacidades locales en materia de seguridad y vigilancia marítima.

Desde que zarpó desde el arsenal de Cartagena el pasado 19 de enero, el buque inició su tránsito hacia el área de despliegue con dos escalas de preparación logística y operativa. Así, realizó una escala logística y de aprovisionamiento en la Base Naval de Rota, desde donde continuó navegación en demanda de las Islas Canarias.

Allí efectuó una segunda parada en el Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria (ARPAL), completando así las actuaciones previas de sostenimiento y aprovisionamiento necesarias para operar en un entorno alejado de bases nacionales.

Esta misión se enmarca en un área estratégica y de máximo interés para España y la Unión Europea, pues por ella transita el comercio internacional, el tráfico energético y otros intereses económicos vinculados al espacio atlántico africano.

De forma complementaria, el buque orientará parte de su esfuerzo a la vigilancia y disuasión frente a actividades de piratería y otras acciones ilícitas, contribuyendo al aumento del conocimiento del entorno marítimo y a la seguridad de las rutas de navegación.

Para el cumplimiento de los cometidos asignados, la dotación desplegada está compuesta por más de 70 personas, al mando del capitán de corbeta Ángel García Estrada, integrando personal de los distintos servicios del buque y contando además con la presencia de un Equipo Operativo de Seguridad de Infantería de Marina, lo que refuerza las capacidades de protección, presencia y respuesta ante situaciones de riesgo durante la misión.

En despliegues previos asociados a las CMP-GoG, la Armada ha demostrado capacidad de proyección, permanencia y sostenimiento durante largos períodos.

Se realizan dos despliegues anuales, bajo control operativo del Mando de Operaciones, que reafirman el compromiso de España con la seguridad marítima internacional, la cooperación con socios regionales y la contribución activa a la estabilidad en un espacio de interés estratégico para España y Europa.

La PMC GoG es una iniciativa de la Unión Europea destinada a incrementar la seguridad marítima, así como a mejorar el conocimiento del entorno marítimo mediante la realización de patrullas combinadas junto con los países ribereños del África Occidental.