Espana agencias

El BAM 'Furor' entra en zona de operaciones para iniciar su despliegue en el Golfo de Guinea

Guardar

El Buque de Acción Marítima (BAM) 'Furor' (P-46) ha efectuado su entrada en zona de operaciones para dar comienzo al primer despliegue de este año de Presencias Marítimas Coordinadas (CMP-GoG por sus siglas en inglés) de la Unión Europea, según informaron fuentes de la Armada en un comunicado.

En esta navegación, el 'Furor', con sede en el arsenal de Cartagena (Murcia), desarrollará tareas de seguridad y vigilancia marítima para reforzar la presencia naval en África occidental y el Golfo de Guinea.

Además, con este despliegue se apoyan e impulsan las Acciones de Diplomacia de Defensa (ADD) y Acciones de Cooperación Militar (ACM) con marinas y autoridades de los Estados ribereños, contribuyendo así al fortalecimiento de capacidades locales en materia de seguridad y vigilancia marítima.

Desde que zarpó desde el arsenal de Cartagena el pasado 19 de enero, el buque inició su tránsito hacia el área de despliegue con dos escalas de preparación logística y operativa. Así, realizó una escala logística y de aprovisionamiento en la Base Naval de Rota, desde donde continuó navegación en demanda de las Islas Canarias.

Allí efectuó una segunda parada en el Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria (ARPAL), completando así las actuaciones previas de sostenimiento y aprovisionamiento necesarias para operar en un entorno alejado de bases nacionales.

Esta misión se enmarca en un área estratégica y de máximo interés para España y la Unión Europea, pues por ella transita el comercio internacional, el tráfico energético y otros intereses económicos vinculados al espacio atlántico africano.

De forma complementaria, el buque orientará parte de su esfuerzo a la vigilancia y disuasión frente a actividades de piratería y otras acciones ilícitas, contribuyendo al aumento del conocimiento del entorno marítimo y a la seguridad de las rutas de navegación.

Para el cumplimiento de los cometidos asignados, la dotación desplegada está compuesta por más de 70 personas, al mando del capitán de corbeta Ángel García Estrada, integrando personal de los distintos servicios del buque y contando además con la presencia de un Equipo Operativo de Seguridad de Infantería de Marina, lo que refuerza las capacidades de protección, presencia y respuesta ante situaciones de riesgo durante la misión.

En despliegues previos asociados a las CMP-GoG, la Armada ha demostrado capacidad de proyección, permanencia y sostenimiento durante largos períodos.

Se realizan dos despliegues anuales, bajo control operativo del Mando de Operaciones, que reafirman el compromiso de España con la seguridad marítima internacional, la cooperación con socios regionales y la contribución activa a la estabilidad en un espacio de interés estratégico para España y Europa.

La PMC GoG es una iniciativa de la Unión Europea destinada a incrementar la seguridad marítima, así como a mejorar el conocimiento del entorno marítimo mediante la realización de patrullas combinadas junto con los países ribereños del África Occidental.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El médico agredido en el centro de salud de Santander: "No consigo dormir más de cuatro horas pese a la medicación"

El médico agredido en el

El PP cree que prohibir la entrada de menores a los toros es otra "cortina de humo" de Sánchez para no hablar de Adamuz

El PP cree que prohibir

El PNV ve "oportunismo" en la regularización de inmigrantes y critica que el Gobierno "improvise" al margen del Congreso

El PNV ve "oportunismo" en

Julio Iglesias vuelve a pedir a la Fiscalía la denuncia en su contra ante la sospecha de que sea "falsa"

Julio Iglesias vuelve a pedir

Expulsan del Congreso a una activista de la PAH por gritar "no tenéis vergüenza" al PP por rechazar el 'escudo social'

Expulsan del Congreso a una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Patxi López no ve capaz

Patxi López no ve capaz a Feijóo “de comprender más de un folio” ante la explicación de Puente sobre el accidente

El Gobierno cosecha su primera derrota parlamentaria del año con la caída del escudo social: “Es jugar a la ruleta rusa”

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España, en directo | El Gobierno aprueba un plan de ayudas de 20 millones de euros para las víctimas

La Audiencia Nacional abre diligencias previas contra Óscar Puente por el accidente ferroviario de Adamuz: un trámite habitual que no implica una imputación

Confirman el despido de un director de un colegio de Pamplona por difundir a los medios las notas de los 11 mejores alumnos con errores en las medias

ECONOMÍA

Resultados Triplex de la Once:

Resultados Triplex de la Once: Sorteo 3 hoy, 27 de enero del 2026

Mercadona arrasa en la distribución: acapara el 30% del mercado y deja a años luz a sus principales competidores, Carrefour y Lidl

Le ponen una multa de 200 euros en Jaén mientras su coche estaba aparcado en Sevilla y logra anularla por error policial

Rafael Alonso, experto en recursos humanos, sobre los ascensos: “En el trabajo no siempre crece quien más rinde, crece al que más se le ve”

Qué pasa con las pensiones en febrero después de que el Congreso rechace la subida del 2,7% para 2026

DEPORTES

Dro y el crimen de

Dro y el crimen de Nigrán: la matanza donde murieron cuatro personas y marca la historia familiar del jugador

Juan Carlos Ferrero y su situación actual: “Es difícil ver a Carlos y a todo tu equipo competir”

Michael Schumacher ya no está postrado en una cama: las novedades sobre el estado de salud del piloto de Fórmula 1

Las palabras de Alcaraz tras vencer a De Miñaur en el Open de Australia: “Estoy muy feliz con la forma en la que estoy jugando”

Alcaraz rompe su techo en el Open de Australia para meterse en semifinales tras imponerse a De Miñaur