El Consejero catalán de Presidencia, en funciones de presidente, pide comparecer el día 28 en el Parlament por Rodalies

El sistema ferroviario de Rodalies experimentó múltiples incidencias tras la reapertura parcial de un servicio interrumpido casi de forma continua desde el martes anterior, como consecuencia del accidente registrado en la línea R4 en Gelida, Barcelona. A raíz de estos hechos, el consejero de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, en quien recaen las funciones de presidencia debido a la hospitalización de Salvador Illa, ha presentado una solicitud para comparecer este miércoles ante el Parlamento catalán con el objetivo de informar sobre la situación del servicio ferroviario, según consignó Europa Press.

El Govern informó el lunes que Dalmau ha solicitado intervenir a petición propia, una decisión que se produce después de que Rodalies haya sufrido una serie de problemas en su funcionamiento y que, tras días de corte casi permanente, haya podido reabrir parcialmente el servicio, si bien las incidencias persisten. Europa Press detalló que la intervención de Dalmau buscará ofrecer explicaciones a los diputados acerca de las "reiteradas incidencias al sistema ferroviario de Rodalies", especialmente tras el accidente que afectó a la R4 en Gelida el pasado martes por la noche.

La comparecencia de Dalmau se programará en el Parlamento catalán esta misma semana, en coincidencia con la celebración de la primera sesión plenaria del año, prevista desde el martes. El horario concreto de la intervención será determinado por la Cámara, de acuerdo con la solicitud presentada por el propio presidente en funciones, detalló Europa Press. La petición se interpreta como un movimiento institucional para ofrecer claridad y transparencia al debate parlamentario justo en uno de los periodos de mayor expectativa política y social en Cataluña, debido a la magnitud de las afectaciones en la movilidad derivadas del accidente.

Las fuentes del Govern consultadas por Europa Press indicaron que la decisión de comparecer responde directamente a la gravedad y la constancia de las incidencias que han afectado el normal funcionamiento del servicio ferroviario, un aspecto central en la vida cotidiana de miles de ciudadanos del área metropolitana de Barcelona y de otras localidades catalanas conectadas por Rodalies. El accidente en Gelida el martes por la noche provocó una interrupción casi total de la R4 y sus consecuencias se extendieron durante varios días, obligando a la administración autonómica a gestionar la emergencia y desplegar recursos para restablecer cuanto antes la circulación.

Según lo publicado por Europa Press, la intervención de Dalmau ante los diputados tendrá lugar en un contexto en que la situación de Rodalies concentra la atención mediática, política y social, dada la reiteración de contratiempos técnicos y logísticos que han afectado a los servicios ferroviarios gestionados en Cataluña. Mientras tanto, la ciudadanía aguarda explicaciones precisas y detalladas sobre las causas de las incidencias y los planes de contingencia adoptados desde el Govern para evitar episodios similares.

Europa Press también indicó que este miércoles se espera que Albert Dalmau aporte una evaluación sobre el alcance de las averías, el proceso de reapertura gradual de la red, así como información relativa a las medidas tomadas para garantizar la seguridad y regularidad del transporte. La comparecencia de Dalmau también servirá para responder a las inquietudes planteadas por los grupos parlamentarios y para abordar las perspectivas sobre la modernización y mejora futura de Rodalies después de incidentes de esta naturaleza.

De acuerdo con información facilitada por el Govern a Europa Press, el accidente ocurrido en la R4 la noche del martes desencadenó una serie de disrupciones que requirieron atención prioritaria de las autoridades, tanto en la gestión operativa del transporte como en el despliegue de información para los usuarios afectados. La reapertura parcial del servicio se produjo este lunes, aunque persistieron ciertas incidencias que impidieron la recuperación plena de la normalidad en el sistema.

La sesión plenaria que se desarrollará a partir de este martes en el Parlamento catalán contará con la participación excepcional de Albert Dalmau asumiendo temporalmente la presidencia, mientras Salvador Illa permanece hospitalizado por razones que no han trascendido en las comunicaciones oficiales. El medio Europa Press reportó que la decisión de Dalmau de acudir a la Cámara en calidad de presidente en funciones refleja la prioridad otorgada por el Govern a la gestión del sistema ferroviario y al esclarecimiento de los problemas experimentados por los usuarios de Rodalies.

Diversas agrupaciones de usuarios y representantes políticos han expresado, según Europa Press, la necesidad de explicaciones y soluciones claras ante un episodio que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones catalanas frente a emergencias en la infraestructura de transporte público. La intervención prevista para este miércoles se perfila como un evento central en la agenda política catalana y concentrará la atención sobre los planes de prevención y refuerzo de la infraestructura ferroviaria en la comunidad autónoma.