Espana agencias

Ayuso vaticina que a Zapatero le "vienen curvas" y subraya que ha estado "con la dictadura chavista todo el tiempo"

La mandataria regional lanza duras acusaciones contra el exjefe del Ejecutivo por su cercanía a Nicolás Maduro, menciona investigaciones judiciales y cuestiona duramente a los aliados del Gobierno por favorecer intereses venezolanos pese a críticas internacionales

Guardar

Durante su intervención en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, Isabel Díaz Ayuso destacó que actualmente José Luis Rodríguez Zapatero enfrenta una investigación judicial en Nueva York en relación con su papel en el rescate de aerolíneas, cuyos fondos, según la presidenta de la Comunidad de Madrid, terminaron vinculados al sector petrolero afín al chavismo. Esta afirmación precedió a duras críticas contra el expresidente del Gobierno por su relación con Nicolás Maduro y su papel mediador en asuntos internacionales relacionados con Venezuela. Según el medio, Ayuso sostuvo que “a Zapatero le vienen curvas” por esas conexiones y destacó que ha mantenido una cercanía permanente con la administración del mandatario venezolano.

A lo largo de su intervención, recogida por el medio, Ayuso aseguró que tanto Zapatero como Pedro Sánchez han respaldado al Gobierno de Maduro pese a las graves consecuencias sociales y políticas registradas en Venezuela. La presidenta madrileña relacionó ese apoyo con el deterioro de la situación en el país sudamericano, refiriéndose al éxodo masivo en la región, así como a casos de represión política y crisis humanitaria que, según detalló, incluyen hambre, pobreza, detención y tortura de disidentes y alteraciones en procesos electorales.

De acuerdo con la información publicada, Ayuso compartió su escepticismo frente a cualquier posible iniciativa de mediación impulsada por Zapatero en conflictos internacionales, poniendo en duda su neutralidad a causa de su historial de apoyo a las instituciones chavistas. Sostuvo que el respaldo del exmandatario al Gobierno venezolano ha respondido a intereses propios y no a una preocupación real por la situación venezolana, afirmando que no vio los efectos negativos de dichas políticas y ahora busca presentarse como mediador.

Durante su comparecencia, Ayuso recalcó además que la presencia de Zapatero se hace habitual siempre que el Gobierno inicia negociaciones con interlocutores que han generado controversia en la política española o internacional. Como ejemplo, mencionó los contactos con Carles Puigdemont, líder de Junts, y las gestiones con China respecto a los intereses estratégicos de España, incluso en situaciones contrarias a la postura de la Unión Europea. Según consignó el medio, la presidenta de la Comunidad de Madrid insinuó que existe un patrón por parte de los aliados del Gobierno central de favorecer acuerdos que, a su juicio, se alinean con los intereses del Ejecutivo venezolano y otros actores internacionales, sin tomar en cuenta las advertencias o posturas adoptadas por organizaciones internacionales u otros gobiernos europeos.

El medio reportó que, a lo largo de su exposición, Ayuso insistió en que no espera ningún tipo de rectificación ni por parte del presidente Pedro Sánchez ni de Zapatero en relación con su política exterior ni su vínculo con el régimen de Nicolás Maduro. Manifestó que ambos han priorizado intereses particulares y alianzas externas sobre los lineamientos y valores democráticos que, según su opinión, sostiene la mayor parte de la comunidad internacional.

Estas declaraciones de la mandataria madrileña llegan en un contexto marcado por la creciente polémica en torno al rol de España en asuntos latinoamericanos, así como la vigilancia judicial sobre figuras del pasado gobierno. Según detalló el medio, la investigación en Nueva York sobre el papel de Zapatero en el rescate de aerolíneas y su presunta relación con el flujo de capital hacia el sector petrolero chavista ha intensificado el debate sobre las conexiones entre líderes políticos españoles y el Gobierno venezolano.

Temas Relacionados

Isabel Díaz AyusoJosé Luis Rodríguez ZapateroNicolás MaduroPedro SánchezComunidad de MadridNueva YorkDictadura chavistaPolítica españolaNueva Economía FórumJuntsEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Interior licita el servicio de mantenimiento del sistema de vigilancia exterior SIVE por un valor de 90 millones

Interior licita el servicio de

Torres reprocha a Clavijo rechazar la financiación autonómica y afirma que Canarias "necesita" los 1.100 millones más

El titular de Política Territorial critica la postura del Ejecutivo regional frente al plan presentado en el CPFF, defendiendo que la propuesta facilita recursos destinados a servicios esenciales y cuestionando públicamente la conveniencia de prescindir de estas partidas adicionales

Torres reprocha a Clavijo rechazar

Feijóo dice que las vías férreas están en su "peor momento" por mal mantenimiento y augura responsabilidades judiciales

El presidente del PP culpa a la gestión gubernamental por el estado crítico de la infraestructura ferroviaria tras los recientes siniestros mortales, y anticipa consecuencias legales y políticas mientras insiste en que la inversión actual es claramente insuficiente

Feijóo dice que las vías

El novio de Ayuso se opone a que García Ortiz siga en la carrera fiscal y pide su inhabilitación

Alberto González Amador ha recurrido la reincorporación de Álvaro García Ortiz al Ministerio Público, exigiendo que se anule el expediente y que se declare su incapacidad permanente para ejercer por una condena penal previa

El novio de Ayuso se

Ayuso exige la dimisión de Puente y Sánchez por su "responsabilidad" en el siniestro de Adamuz

Ayuso exige la dimisión de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alberto González Amador pide la

Alberto González Amador pide la expulsión de García Ortiz de la carrera fiscal al considerar su “incapacidad” por estar condenado de un delito doloso

Óscar Puente apunta a un ciberataque o sabotaje como hipótesis en la caída del servicio de Rodalies: “Todavía no sabemos qué ha pasado”

Despiden a un trabajador de Mercadona con 40 años de antigüedad por comerse una bolsa de snacks de un euro sin haberlo pagado: es procedente

El Ministerio de Transportes empieza a diseñar el equipamiento del nuevo gimnasio con sala de ‘fitness’ y clases de yoga y pilates para sus trabajadores

Las claves para entender el caso Madrid Network, la red con la que la Comunidad de Madrid presuntamente ‘hizo desaparecer’ un préstamo público de 80 millones de euros

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Ayuso anuncia una nueva rebaja del IRPF autonómico en Madrid a partir de 2027

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 26 enero

El Gobierno promete blindar al sector agrario español ante Mercosur: “El campo nunca va a ser una moneda de cambio”

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 26 de enero

DEPORTES

Un canguro provoca la caída

Un canguro provoca la caída de varios ciclistas tras colarse en el pelotón durante el Tour Down Under de Australia

Justin Gaethje gana por decisión unánime a Paddy Pimblett y será el nuevo rival de Topuria: así es el luchador

16 horas en el agua congelada para cruzar “el Everest del mar”: cuatro nadadores logran el reto por relevos y sin neopreno

El exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los más buscados del FBI, es detenido: “Es el Pablo Escobar de nuestros días”

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”