Ayuso vaticina que a Zapatero le "vienen curvas" y subraya que ha estado "con la dictadura chavista todo el tiempo"

Durante su intervención en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, Isabel Díaz Ayuso destacó que actualmente José Luis Rodríguez Zapatero enfrenta una investigación judicial en Nueva York en relación con su papel en el rescate de aerolíneas, cuyos fondos, según la presidenta de la Comunidad de Madrid, terminaron vinculados al sector petrolero afín al chavismo. Esta afirmación precedió a duras críticas contra el expresidente del Gobierno por su relación con Nicolás Maduro y su papel mediador en asuntos internacionales relacionados con Venezuela. Según el medio, Ayuso sostuvo que “a Zapatero le vienen curvas” por esas conexiones y destacó que ha mantenido una cercanía permanente con la administración del mandatario venezolano.

A lo largo de su intervención, recogida por el medio, Ayuso aseguró que tanto Zapatero como Pedro Sánchez han respaldado al Gobierno de Maduro pese a las graves consecuencias sociales y políticas registradas en Venezuela. La presidenta madrileña relacionó ese apoyo con el deterioro de la situación en el país sudamericano, refiriéndose al éxodo masivo en la región, así como a casos de represión política y crisis humanitaria que, según detalló, incluyen hambre, pobreza, detención y tortura de disidentes y alteraciones en procesos electorales.

De acuerdo con la información publicada, Ayuso compartió su escepticismo frente a cualquier posible iniciativa de mediación impulsada por Zapatero en conflictos internacionales, poniendo en duda su neutralidad a causa de su historial de apoyo a las instituciones chavistas. Sostuvo que el respaldo del exmandatario al Gobierno venezolano ha respondido a intereses propios y no a una preocupación real por la situación venezolana, afirmando que no vio los efectos negativos de dichas políticas y ahora busca presentarse como mediador.

Durante su comparecencia, Ayuso recalcó además que la presencia de Zapatero se hace habitual siempre que el Gobierno inicia negociaciones con interlocutores que han generado controversia en la política española o internacional. Como ejemplo, mencionó los contactos con Carles Puigdemont, líder de Junts, y las gestiones con China respecto a los intereses estratégicos de España, incluso en situaciones contrarias a la postura de la Unión Europea. Según consignó el medio, la presidenta de la Comunidad de Madrid insinuó que existe un patrón por parte de los aliados del Gobierno central de favorecer acuerdos que, a su juicio, se alinean con los intereses del Ejecutivo venezolano y otros actores internacionales, sin tomar en cuenta las advertencias o posturas adoptadas por organizaciones internacionales u otros gobiernos europeos.

El medio reportó que, a lo largo de su exposición, Ayuso insistió en que no espera ningún tipo de rectificación ni por parte del presidente Pedro Sánchez ni de Zapatero en relación con su política exterior ni su vínculo con el régimen de Nicolás Maduro. Manifestó que ambos han priorizado intereses particulares y alianzas externas sobre los lineamientos y valores democráticos que, según su opinión, sostiene la mayor parte de la comunidad internacional.

Estas declaraciones de la mandataria madrileña llegan en un contexto marcado por la creciente polémica en torno al rol de España en asuntos latinoamericanos, así como la vigilancia judicial sobre figuras del pasado gobierno. Según detalló el medio, la investigación en Nueva York sobre el papel de Zapatero en el rescate de aerolíneas y su presunta relación con el flujo de capital hacia el sector petrolero chavista ha intensificado el debate sobre las conexiones entre líderes políticos españoles y el Gobierno venezolano.