Puente reconoce que "jamás" olvidará esta semana tras el accidente de Adamuz y agradece el "apoyo" y "aliento"

El titular de Transportes expresa en redes el profundo impacto emocional que le deja el siniestro ferroviario en Córdoba, resalta la importancia del respaldo recibido y subraya su agradecimiento a quienes han mostrado solidaridad tras la tragedia

Tras experimentar una de las semanas más difíciles de su gestión, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, manifestó en redes sociales el efecto emocional que le provocó el accidente ferroviario en Adamuz, en Córdoba. Según informó Europa Press, luego de la tragedia del domingo pasado, Puente resaltó el “apoyo” y el “aliento” que ha recibido, y declaró que jamás olvidará estos días.

El ministro publicó un mensaje en la red social ‘X’ citando directamente: “Esta semana ha sido muy dura, tanto que jamás la olvidaré”. De acuerdo con Europa Press, esta declaración surgió después de que dos trenes de alta velocidad descarrilaran en el municipio cordobés de Adamuz, un siniestro que ocasionó la muerte de 45 personas. Puente subrayó la presión y la carga que enfrentan quienes deben liderar en momentos de emergencia, señalando que en esas circunstancias “también les ayuda sentir apoyo y aliento”.

El titular de Transportes no quiso finalizar la semana sin expresar su agradecimiento a quienes mostraron solidaridad durante la crisis. Así lo señaló en su mensaje, en el que subrayó la importancia de la respuesta ciudadana y de los trabajadores de los servicios de emergencia, elementos que, según reportó Europa Press, han sido esenciales en la gestión inmediata de la catástrofe.

El accidente ocurrió el pasado domingo cuando dos trenes de alta velocidad descarrilaron en una zona próxima a Adamuz. Según detalló Europa Press, este suceso provocó el fallecimiento de 45 personas y generó un elevado impacto tanto a nivel local como nacional, movilizando a equipos de rescate, fuerzas de seguridad y a las autoridades responsables del transporte ferroviario.

Europa Press mencionó también el contexto de la reacción institucional ante el siniestro y el papel de Puente en la coordinación de la respuesta. Las actuaciones tras el accidente han estado marcadas por la movilización inmediata de recursos y personal especializado para atender a los heridos, prestar apoyo a las familias afectadas y asegurar la investigación de las causas del descarrilamiento.

Puente reiteró en su mensaje de ‘X’ la trascendencia del apoyo recibido, indicando que la contención emocional y la solidaridad aportadas desde diferentes sectores fueron decisivas durante la gestión de los días posteriores al accidente. El ministro expresó que “quienes les toca gestionar algo así” encuentran fortaleza en la muestra colectiva de respaldo, que, de acuerdo a lo transmitido por Europa Press, contribuyó a sobrellevar la situación.

El medio recogió también el enfoque del ministro acerca de la relevancia de la gestión y la comunicación transparente en episodios de crisis como el registrado en Adamuz. Puente insistió en la necesidad de agradecer públicamente la colaboración y la empatía mostradas por la sociedad, declarando: “No quiero acabar la semana sin decir gracias por tanto apoyo y por tanto aliento”.

La trayectoria de los acontecimientos posteriores al accidente, tal como consignó Europa Press, incluyó la activación de planes de emergencia y la coordinación entre distintos niveles de la administración nacional y regional. El seguimiento de las labores de rescate, identificación de las víctimas y atención a los afectados ocupó la agenda ministerial, reflejando la magnitud del desafío enfrentado por el ministro y su equipo.

La repercusión del hecho, además de las consecuencias materiales y humanas, ha quedado marcada en la experiencia personal y profesional del titular de Transportes. Puente recalcó su compromiso con las familias de las víctimas y recordó la importancia de los procedimientos de seguridad para evitar nuevos incidentes. Europa Press recogió su agradecimiento reiterado a todos quienes tendieron la mano en medio del dolor y la emergencia.

Según declaraciones recogidas por Europa Press, el ministro concluyó su mensaje en redes afirmando que el valor del respaldo social y el esfuerzo colectivo fueron determinantes para enfrentar una semana que quedará grabada en su memoria y en la historia reciente del sector ferroviario en España.

