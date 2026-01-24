Puigdemont pide cesar a Paneque y movilización para despertarse de la "anestesia socialista"

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reclamado este sábado al Govern el cese de la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, y de su equipo por el funcionamiento de Rodalies, y ha llamado a la movilización para despertarse de la "anestesia socialista".

"Cuando un conseller demuestra tanta incompetencia no se tendría que esperar a que la oposición le pida la dimisión, se la tendría que cesar. A él y a sus responsables", ha sostenido tras encabezar la reunión convocada por el partido en Perpignan (Francia) sobre la crisis ferroviaria.

Ha emplazado a los suyos a movilizar todos los recursos a su alcance "para despertar al país de la anestesia socialista, para devolver el orgullo, autoestima y ambición, y para dar esperanza a la gente".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)