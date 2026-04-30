El BBVA ganó 2.989 millones hasta marzo, un 10,8 % más, gracias a ingresos recurrentes

Madrid, 30 abr (EFE).- El BBVA obtuvo un beneficio de 2.989 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 10,8 % más que en el mismo periodo del año anterior, gracias al dinamismo de la actividad bancaria y al buen desempeño de los ingresos recurrentes, ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

El banco, hace un año inmerso en la opa sobre el Sabadell, incluye el devengo de aproximadamente 81 millones por el impuesto sobre el margen de interés y comisiones en España, el conocido como impuesto a la banca, en línea con los 85 millones del primer trimestre de 2025.

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El margen de intereses (el que recoge casi todos los ingresos) tuvo un relevante crecimiento, del 20,2 % interanual, y alcanzó los 7.537 millones, impulsado principalmente por Turquía, América del Sur y México; mientras que el margen bruto, que suma al anterior las comisiones, creció un 18,3 %, hasta los 10.652 millones. EFE