Espana agencias

Pueyo (CHA) propone intervenir los precios del alquiler y eliminar el impuesto de compra de vivienda a los jóvenes

Guardar

El candidato de Chunta Aragonesista a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Pueyo, ha planteado como medidas para resolver el problema de la vivienda en Aragón la intervención de los precios del alquiler y eliminar para los jóvenes el impuesto que grava la compra de la primera vivienda.

Pueyo ha visitado este sábado la Comarca de Ribera Baja del Ebro, donde ha participado en el acto público 'Aragón Rural a debate' celebrado en Pina de Ebro (Zaragoza), donde se han tratado temas relacionados con vivienda, transporte y agricultura. Además, ha participado en un 'Café y charrada' en Quinto y en un vermú con asociaciones en Alborge, ambas localidades también la provincia de Zaragoza.

"La vivienda es un derecho fundamental y no puede estar sometida a la especulación ni al mercado que expulsa personas y vacía pueblos", ha advertido Pueyo, quien ha presentado las principales propuestas incluidas en el programa electoral de CHA.

Entre ellas, ha destacado la necesidad de intervenir los precios, ampliar el parque público de alquiler y priorizar a la juventud, las familias y el medio rural.

En este sentido, Jorge Pueyo ha explicado que "desde CHA, proponemos activar viviendas vacías, impulsar la rehabilitación y los proyectos cooperativos, además de utilizar suelo público para combatir la despoblación".

"Otra de nuestras principales medidas es la eliminación del impuesto para la compra de la primera vivienda de jóvenes en Aragón y atendiendo a la capacidad económica", ha añadido Pueyo quien considera que "las casas son para que vivan familias, no para que especulen fondos de inversión".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

PP exige a Sánchez hablar la próxima semana en el Congreso sobre Adamuz y si no, lo hará en el Senado

PP exige a Sánchez hablar

Piden 27 años de cárcel a un hombre por agresión sexual a una menor que tenía 16 años y él alega que fue consentido

La Fiscalía atribuye al procesado tres episodios forzados y lesiones contra una joven de Monforte en 2000, mientras la defensa sostiene que se trató de un vínculo sentimental acorde y que la denuncia surgió tras un conflicto personal

Infobae

Ester Muñoz coincide con Ayuso en el "caos" ferroviario: "Puente no debería ser ministro hace tiempo"

La portavoz popular exige explicaciones claras y urgentes sobre la gestión gubernamental tras el accidente de Adamuz, señala la obligación de fiscalizar y critica el silencio oficial mientras se mantiene la petición de comparecencia del ministro de Transportes

Ester Muñoz coincide con Ayuso

Abascal dice "España está secuestrada por una mafia corrupta" y señalará a los culpables del accidente de Adamuz

Infobae

Ibarrola afirma que UPN "nunca hará presidenta" a Chivite y dice que está "acabada y manchada por la corrupción"

Ibarrola afirma que UPN "nunca
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Patrullero ‘Isla Pinto’ refuerza

El Patrullero ‘Isla Pinto’ refuerza la vigilancia marítima en aguas de Melilla y el norte de África

Avanza en Adamuz la retirada de restos de trenes y limpieza de vías, paso clave antes de evaluar los daños y reconstruir la infraestructura ferroviaria

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: Renfe confirma la suspensión total de Rodalies hasta que se pueda garantizar la seguridad

Al menos siete heridos en un atropello múltiple en Gijón: ocurrió durante una carrera ilegal de coches

Rusia aumenta la presencia de sus buques en el Estrecho de Gibraltar ante la impotencia española: “Es un paso internacional”

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 3 Super

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

El precio de la luz en España para este domingo

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 24 enero

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 24 enero

Un nuevo día de cortes en Rodalies reabre el debate sobre inversión estatal y traspaso de competencias

DEPORTES

Carles Coll, el nadador que

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga