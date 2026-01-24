El juez prorroga la causa del incendio que dejó tres muertos en un restaurante de Manuel Becerra

El Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid mantiene abierta y prorrogada la causa judicial por el incendio ocurrido en abril de 2023 en el restaurante Burro Canaglia de la calle Manuel Becerra, en el que fallecieron tres personas y resultaron heridas una veintena, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

En el marco de las diligencias, el magistrado ha acordado mantener vigente la prórroga del plazo de instrucción debido a la complejidad del procedimiento. La causa continúa "viva" y en los últimos meses se han seguido practicando actuaciones.

El pasado 3 de diciembre se practicaron diversas declaraciones y se libraron distintos oficios previa resolución judicial. Estas diligencias se suman a las ya realizadas con anterioridad, entre ellas la primera ronda de comparecencias celebrada el 14 de enero de 2025, casi dos años después de los hechos.

En aquella ocasión comparecieron ante el juez el dueño del restaurante, Pedro Jesús Capote, así como varios testigos presenciales del incendio. Capote, empresario que explotaba la franquicia se acogió a su derecho a no declarar. En los pasillos de los juzgados se limitó a señalar que se encontraba inmerso en un proceso judicial.

La investigación se centra en la posible comisión de tres delitos de homicidio imprudente, lesiones y contra los derechos de los trabajadores. El procedimiento se ha visto dilatado por la necesidad de incorporar numerosos informes periciales de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

Además, el juez ha solicitado prueba documental a distintas administraciones y organismos, entre ellos el Ayuntamiento de Madrid, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Policía Municipal.

La prórroga de la instrucción permitirá al juez seguir practicando diligencias mientras se completan los informes pendientes y se esclarecen las responsabilidades penales derivadas de uno de los incendios más graves ocurridos en un local de ocio en Madrid en los últimos años.

EL FUEGO SE INICIÓ AL FLAMBEAR UNA PIZZA

Las llamas se iniciaron cerca de la entrada del restaurante cuando un camarero flambeaba una pizza. Ello dificultó la evacuación de las víctimas, y se propagaron con rapidez por el techo y las paredes del establecimiento.

Hasta el lugar se desplazaron una decena de ambulancias y efectivos del Samur-Protección Civil, Summa 112, Policía Municipal y Policía Nacional.

Entre las víctimas mortales se encontraba una clienta del restaurante, una enfermera nacida en Getxo (Vizcaya) que trabajaba en el IMQ Zorrotzaurre de Bilbao y que se encontraba pasando unos días en Madrid.

También falleció un camarero de 35 años, natural de Benidorm (Alicante), que había comenzado a trabajar recientemente en el local. Una tercera víctima, que había resultado herida grave, murió en mayo de 2023 tras pasar tres semanas ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos.