El Govern pide a Renfe y Adif suspender el servicio de Rodalies por falta de "garantías"

El Govern de la Generalitat ha pedido a las operadoras Renfe y Adif suspender el servicio de Rodalies en toda Cataluña ante la falta de "garantías" y hasta asegurar la operatividad de las vías.
Así lo han explicado el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en rueda de prensa este sábado.
También han dicho que el Govern pedirá a las operadoras la gratuidad del servicio de Rodalies "hasta que se recupere la plena normalidad del servicio".
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
