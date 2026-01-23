Feijóo da un ultimátum a Sánchez para comparecer en el Congreso y si no lo hace forzará que vaya al Senado

Durante una comparecencia ante los medios, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, advirtió este viernes que el Grupo Popular buscará convocar una sesión plenaria extraordinaria en el Senado si no obtiene una respuesta del Gobierno sobre la comparecencia en el Congreso del presidente Pedro Sánchez antes del lunes. Según relató El País, Feijóo destacó que la decisión se produce luego de cinco días sin que el jefe del Ejecutivo haya aclarado los detalles sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), ni sobre el accidente de Gélida (Barcelona), lo que mantiene abiertos diversos interrogantes públicos.

El líder de la oposición señaló que el presidente “no ha aportado una versión consistente y solvente” sobre lo ocurrido en ambos accidentes ferroviarios, lo que, según su visión, acrecienta la confusión y la inquietud ciudadana. De acuerdo con lo expuesto por El País, Feijóo se refirió a la falta de información oficial como una muestra de opacidad y recalcó que “el duelo no puede ser coartada para la opacidad”, ya que las obligaciones del Gobierno, entre ellas garantizar la seguridad ferroviaria, permanecen vigentes incluso en momentos de luto.

En su intervención, Feijóo planteó una serie de preguntas acerca de la labor y la presencia del presidente del Gobierno en una coyuntura que calificó como crítica para la nación: “¿Entonces para qué está? ¿Quién está al mando? ¿Dónde está su liderazgo cuando los ciudadanos más lo necesitan?”, interrogó el líder del PP según publicó El País. Además, subrayó que la responsabilidad política exige que Sánchez comparezca “ante el pueblo español” y que este tipo de crisis demanda respuestas “al máximo nivel”.

El medio El País detalló que el PP ya movilizó a sus estructuras parlamentarias y ha mantenido contactos con otros grupos políticos para recabar apoyos de cara a la solicitud de comparecencia urgente en la Cámara Baja. Feijóo confirmó que existen formaciones que han expresado su respaldo a la iniciativa y otras que han solicitado que la propuesta se canalice oficialmente a través de la Junta de Portavoces del Congreso. “Nuestra propuesta es muy clara. Nosotros queremos un Pleno Extraordinario la próxima semana. Si no lo tenemos en el Congreso, lo tendremos en el Senado”, indicó Feijóo.

El presidente del PP insistió en que la falta de explicaciones tras la tragedia ferroviaria ha tenido un impacto institucional y humano negativo. Durante la comparecencia, enfatizó que transcurridos cinco días desde el accidente en Adamuz, el máximo responsable del Gobierno “no ha aclarado nada sobre lo que ha ocurrido”, una situación que, a su juicio, “no es aceptable ni desde el punto de vista institucional ni desde el punto de vista humano”, conforme reportó El País.

Para Feijóo, la gestión gubernamental de la crisis carece de transparencia y liderazgo, hechos que considera agravados por el deterioro de la credibilidad del Ejecutivo. En su declaración ante la prensa desde la sede nacional del PP, tras la reunión de la comisión de seguimiento de la crisis ferroviaria, Feijóo argumentó que “un caos de estas dimensiones exige que dé la cara el presidente del Gobierno. Al máximo nivel, y más aún, no podemos obviarlo cuando hablamos de un Gobierno con una credibilidad muy deteriorada”.

El plazo marcado por la dirección del Partido Popular expira el lunes próximo. Según detalló El País, si para entonces no existe confirmación oficial por parte del Ejecutivo sobre la comparecencia de Sánchez en el Congreso, el Grupo Popular activará los mecanismos para solicitar la sesión extraordinaria en el Senado y reclamar la rendición de cuentas del presidente del Gobierno respecto a las causas, circunstancias y respuestas ante la tragedia ferroviaria.