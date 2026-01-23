Espana agencias

El jurado declara culpable de homicidio al acusado de matar a un ladrón que entró a su casa a robar marihuana

El jurado ha declarado culpable de homicidio al acusado de matar a puñaladas a un asaltante que entró en su finca para robar plantas de marihuana en Inca (Mallorca) en septiembre de 2020 y ha alcanzado igualmente un veredicto de culpabilidad del delito de robo con fuerza en grado de tentativa para los otros tres hombres que iban con el fallecido.

La Audiencia Provincial ha acogido este viernes la lectura del veredicto alcanzado por los nueve miembros del jurado, quienes han tardado dos días en deliberar.

Respecto al primero, el jurado ha considerado probado que en el transcurso de un enfrentamiento asestó al asaltante varias puñaladas con la intención de acabar con su vida y ha rechazado que actuara en legítima defensa.

"Podría haber regresado, haberse encerrado para proteger su integridad y la de su familia y después llamar a la policía. No había necesidad del ataque, y además este fue muy violento, tal y como se desprende de la autopsia", han señalado.

Sí que han admitido que pudo actuar por un miedo paralizante y han pedido que se tenga en cuenta que confesó los hechos a la Guardia Civil. "Consideramos que en un primer momento debería haberse refugiado, pero al no hacerlo y enfrentarse él solo a un extraño, tras verlo escondido detrás de un árbol, al atardecer y sin saber sus intenciones, se pudo haber desarrollado una sensación de miedo que pudo afectar a su capacidad de decisión y actuación", han argumentado.

El jurado, por contra, no ha considerado probado que el autor del ataque lo hiciera de manera sorpresiva ni por la espalda, ni que hubiera un segundo apuñalamiento ya fuera de la finca, desarmando así la acusación de ensañamiento. Para el jurado, en todo caso, sólo el condenado pudo ser el autor de las puñaladas y el ataque fue tan importante "que no cabe otra posibilidad que no sea causar la muerte de la víctima".

CONDENADOS POR INTENTO DE ROBO

Respecto a los asaltantes, el jurado ha considerado por unanimidad que idearon un plan, cada uno con un papel asignado para apoderarse de las plantas de marihuana. Según han apuntado, "hubo organización y lo habían planeado de común acuerdo".

Los nueve miembros del jurado rechazan que se tenga en cuenta como atenuante para los ladrones el consumo de drogas. Según han apuntado, a pesar de ser consumidores habituales no estaban bajo los efectos de las sustancias en el momento de los hechos ni se ha podido probar, como dijeron, que habían consumido drogas duras. "Su juicio no estaba afectado", han señalado.

Así mismo, el jurado se ha pronunciado en contra de la posibilidad de reclamar el indulto.

A la luz del veredicto, el fiscal ha rebajado la petición de pena respecto al condenado por homicidio de los 15 años de prisión que reclamaba inicialmente a seis años, atendiendo a los eximentes y atenuantes de miedo y confesión expuestos por el jurado. Respecto a los asaltantes, pide que sean condenados a penas que van de un año y un día a un año y cinco meses.

Las acusaciones que ejercen la familia del asaltante fallecido, elevan la petición de cárcel para el autor del apuñalamiento a siete años y seis meses, reclamando igualmente la inmediata entrada en prisión del hombre al entender que hay un evidente riesgo de fuga.

La defensa del condenado por la muerte del ladrón pide una rebaja a dos años y medio de cárcel. Las defensas de los asaltantes piden que sus condenas se rebajen a los grados mínimos.

LOS HECHOS

Los hechos ocurrieron el 24 de septiembre de 2020, cuando cuatro personas acudieron a una vivienda de Inca con la intención de robar unas plantas de marihuana. Los tres acusados se quedaron en el exterior para vigilar mientras el otro accedía al inmueble.

Este último entró en la vivienda a través de un orificio en una valla metálica levantada sobre el muro que cercaba la finca, momento en que fue sorprendido por el propietario, que en el transcurso de un forcejeo le asestó varias puñaladas hasta acabar con su vida.

