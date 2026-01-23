Adif traslada su respeto a la decisión judicial sobre el accidente de Angrois, contra la que no cabe recurso de casación

Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) precisaron que la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña en relación con el accidente ferroviario de Angrois ha adquirido carácter definitivo. El fallo exime de responsabilidad penal al exdirector de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, mientras que mantiene la condena impuesta al maquinista, Francisco Garzón. Según las mismas fuentes, la resolución ya no admite recurso de casación ante el Tribunal Supremo, quedando solo posibles recursos de aclaración o rectificación por errores materiales, pero sin posibilidad de modificar el fondo del asunto.

El medio Europa Press informó que Adif manifestó su respeto al fallo judicial que ha sido notificado a todas las partes implicadas en la causa durante este viernes. La sentencia absuelve a Cortabitarte, quien hasta el momento estaba condenado por 79 delitos de homicidio y 143 de lesiones por imprudencia profesional grave a raíz del accidente ocurrido en la línea del tren Alvia en Angrois (Santiago). Europa Press detalló que, tras este fallo, únicamente el conductor Francisco Garzón mantiene la condena por los hechos.

En las explicaciones recogidas por Europa Press, se puntualizó que, según la interpretación de las magistradas de la Audiencia Provincial de A Coruña, no es posible recurrir en casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra esta sentencia, pues el tipo de recurso permitido solo aplicaría para corregir errores formales, no de contenido sustancial. La notificación de la resolución ya llegó a las personas y entidades legales involucradas directamente, como el abogado defensor del maquinista, Manuel Prieto.

Europa Press dio cuenta de que el sindicato Semaf, al que Garzón pertenece, debatirá en los próximos días otros graves siniestros ferroviarios, como los registrados en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Ante estos incidentes recientes, Semaf confirmó la convocatoria de una huelga para inicios de febrero, buscando así llamar la atención sobre la situación de seguridad en el sector ferroviario.

Tras la publicación de la sentencia, Adif expresó su respeto "absoluto" a todas las resoluciones dictadas por los órganos judiciales, una postura remitida en respuesta al dictamen hecho público este viernes por la Audiencia Provincial de A Coruña, según consignó Europa Press. La empresa gestora de infraestructuras no hizo ninguna valoración adicional sobre el contenido del fallo ni sobre la absolución de su exresponsable de seguridad.

El accidente de Angrois ocurrió en la línea de tren Alvia, cerca de Santiago, y provocó 79 fallecidos y 143 heridos, según los datos recogidos en la causa penal. Tras años de instrucción y vistas orales, la condena inicial había incluido tanto al exdirector de seguridad de Adif como al maquinista del tren, pero la última decisión judicial elimina la responsabilidad penal para el primero y confirma la del segundo.

La notificación a los abogados y partes implicadas implica el cierre de la vía judicial ordinaria, según detalló Europa Press. Solo queda habilitada la posibilidad de corregir fallos estrictamente materiales y formales, sin que ninguna instancia pueda alterar ya los puntos esenciales del fallo. Las víctimas y sus representantes legales recibieron el contenido de la sentencia, acotando así el recorrido procesal del caso Angrois.

El sindicato Semaf, al recibir el contenido de esta sentencia y en el marco de la convocatoria de huelga, ha incidido públicamente en la preocupación por la seguridad y las condiciones laborales de los trabajadores del sector, particularmente a raíz de los recientes accidentes en otras líneas ferroviarias, detalló Europa Press. Los debates internos del sindicato están evaluando cómo responder a la cadena de siniestros y sus consecuencias en el panorama jurídico y laboral.

El accidente de Angrois y su resolución judicial acapararon la atención por la magnitud de la tragedia y el proceso posterior. Durante el procedimiento judicial, la acusación contra Andrés Cortabitarte se respaldaba en los criterios de imprudencia profesional grave, con impacto en los sistemas de seguridad de la línea ferroviaria. La absolución refuerza la consideración de que no existieron evidencias concluyentes para mantener dicha responsabilidad, de acuerdo con la postura de la Audiencia y la información recogida por Europa Press.