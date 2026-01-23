Espana agencias

Adif traslada su respeto a la decisión judicial sobre el accidente de Angrois, contra la que no cabe recurso de casación

El organismo responde tras la divulgación del fallo de la Audiencia Provincial de A Coruña sobre el siniestro ferroviario, que exonera a su exresponsable de seguridad y mantiene la condena del conductor, resolución que ya resulta definitiva según el TSXG

Guardar

Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) precisaron que la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña en relación con el accidente ferroviario de Angrois ha adquirido carácter definitivo. El fallo exime de responsabilidad penal al exdirector de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, mientras que mantiene la condena impuesta al maquinista, Francisco Garzón. Según las mismas fuentes, la resolución ya no admite recurso de casación ante el Tribunal Supremo, quedando solo posibles recursos de aclaración o rectificación por errores materiales, pero sin posibilidad de modificar el fondo del asunto.

El medio Europa Press informó que Adif manifestó su respeto al fallo judicial que ha sido notificado a todas las partes implicadas en la causa durante este viernes. La sentencia absuelve a Cortabitarte, quien hasta el momento estaba condenado por 79 delitos de homicidio y 143 de lesiones por imprudencia profesional grave a raíz del accidente ocurrido en la línea del tren Alvia en Angrois (Santiago). Europa Press detalló que, tras este fallo, únicamente el conductor Francisco Garzón mantiene la condena por los hechos.

En las explicaciones recogidas por Europa Press, se puntualizó que, según la interpretación de las magistradas de la Audiencia Provincial de A Coruña, no es posible recurrir en casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra esta sentencia, pues el tipo de recurso permitido solo aplicaría para corregir errores formales, no de contenido sustancial. La notificación de la resolución ya llegó a las personas y entidades legales involucradas directamente, como el abogado defensor del maquinista, Manuel Prieto.

Europa Press dio cuenta de que el sindicato Semaf, al que Garzón pertenece, debatirá en los próximos días otros graves siniestros ferroviarios, como los registrados en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Ante estos incidentes recientes, Semaf confirmó la convocatoria de una huelga para inicios de febrero, buscando así llamar la atención sobre la situación de seguridad en el sector ferroviario.

Tras la publicación de la sentencia, Adif expresó su respeto "absoluto" a todas las resoluciones dictadas por los órganos judiciales, una postura remitida en respuesta al dictamen hecho público este viernes por la Audiencia Provincial de A Coruña, según consignó Europa Press. La empresa gestora de infraestructuras no hizo ninguna valoración adicional sobre el contenido del fallo ni sobre la absolución de su exresponsable de seguridad.

El accidente de Angrois ocurrió en la línea de tren Alvia, cerca de Santiago, y provocó 79 fallecidos y 143 heridos, según los datos recogidos en la causa penal. Tras años de instrucción y vistas orales, la condena inicial había incluido tanto al exdirector de seguridad de Adif como al maquinista del tren, pero la última decisión judicial elimina la responsabilidad penal para el primero y confirma la del segundo.

La notificación a los abogados y partes implicadas implica el cierre de la vía judicial ordinaria, según detalló Europa Press. Solo queda habilitada la posibilidad de corregir fallos estrictamente materiales y formales, sin que ninguna instancia pueda alterar ya los puntos esenciales del fallo. Las víctimas y sus representantes legales recibieron el contenido de la sentencia, acotando así el recorrido procesal del caso Angrois.

El sindicato Semaf, al recibir el contenido de esta sentencia y en el marco de la convocatoria de huelga, ha incidido públicamente en la preocupación por la seguridad y las condiciones laborales de los trabajadores del sector, particularmente a raíz de los recientes accidentes en otras líneas ferroviarias, detalló Europa Press. Los debates internos del sindicato están evaluando cómo responder a la cadena de siniestros y sus consecuencias en el panorama jurídico y laboral.

El accidente de Angrois y su resolución judicial acapararon la atención por la magnitud de la tragedia y el proceso posterior. Durante el procedimiento judicial, la acusación contra Andrés Cortabitarte se respaldaba en los criterios de imprudencia profesional grave, con impacto en los sistemas de seguridad de la línea ferroviaria. La absolución refuerza la consideración de que no existieron evidencias concluyentes para mantener dicha responsabilidad, de acuerdo con la postura de la Audiencia y la información recogida por Europa Press.

Temas Relacionados

Accidente de AngroisAdifAudiencia Provincial de A CoruñaTribunal Superior de Xustiza de GaliciaSantiagoA CoruñaSentencia judicialAlviaFrancisco GarzónAndrés CortabitarteEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El juicio por el secuestro exprés de la exconcejal de Maracena (Granada) se aplaza a octubre

El proceso judicial por el rapto de Vanessa Romero queda pospuesto hasta octubre, tras la petición presentada por una de las defensas por motivos personales, mientras el presunto responsable permanece en libertad provisional y la Fiscalía reclama ocho años de prisión

El juicio por el secuestro

Page apoya al Gobierno que "ha dado la cara" y critica a los "buitres políticos" que aprovechan las tragedias

El presidente autonómico valora la respuesta gubernamental y reclama evitar ataques políticos durante la crisis ferroviaria, enfatiza el respeto a las víctimas y solicita un plan nacional de infraestructuras para afrontar el crecimiento económico y social del país

Page apoya al Gobierno que

Podemos exige esclarecer con celeridad las causas del accidente y revertir la liberalización ferroviaria

Ione Belarra sostiene que resulta fundamental identificar rápidamente el origen del siniestro en Adamuz, mientras remarca la urgencia de regresar a un modelo estatal para asegurar la protección de los usuarios en el transporte ferroviario

Podemos exige esclarecer con celeridad

La UCM dice que abonó 113.509 euros para el desarrollo del 'software' por el que se investiga a Begoña Gómez

El juzgado recibe documentación de la Universidad Complutense detallando pagos para crear la plataforma, mientras Indra informa que no existen actas sobre encuentros vinculados al proyecto en sus archivos internos, según registros oficiales y fuentes judiciales

La UCM dice que abonó

Feijóo acusa al Gobierno de generar "caos": "El estado de las vías es reflejo del estado de la nación"

Alberto Núñez Feijóo critica a Pedro Sánchez tras los accidentes ferroviarios en Adamuz y Gelida, reprochando falta de transparencia y gestión en el Ejecutivo, y cuestiona la ausencia de explicaciones claras sobre la seguridad en las infraestructuras del país

Feijóo acusa al Gobierno de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una semana del accidente de

Una semana del accidente de Adamuz: cronología del siniestro ferroviario más grande desde 2013 en España

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: el servicio de Rodalies seguirá suspendido en Cataluña este domingo

Mala racha en Cataluña: de los brotes sanitarios en el sector ganadero a la paralización de Rodalies

Cuánto gana Jorge Azcón como presidente de Aragón: está entre los cinco líderes autonómicos mejor pagados

El Patrullero ‘Isla Pinto’ refuerza la vigilancia marítima en aguas de Melilla y el norte de África

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Diego Moreno, corredor de seguros: “El seguro de hogar te puede cubrir lo que pase en una reforma”

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Tu sueldo depende de quiénes son tus padres: el origen familiar condiciona más el salario que estudiar en una universidad pública o privada

DEPORTES

Carles Coll, el nadador que

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga