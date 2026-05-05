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Sumar: PP y Vox copian las políticas desastrosas que Trump puso desde el inicio de mandato

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Córdoba, 5 may (EFE).- El portavoz parlamentario de IU y diputado por Sumar, Enrique Santiago, ha asegurado este martes que el PP y Vox están copiando "las mismas políticas desastrosas que llevó adelante desde el inicio de su mandato el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Santiago ha señalado en una conferencia de prensa en Córdoba que el 'América primero' de Trump es lo que han traducido en España como "la prioridad nacional" y la Oficina de Eficiencia Gubernativa que puso en marcha Elon Musk es lo que el PP y Vox "están acordando bajo la denominación de oficina o consejerías para la desregularización".

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Se ha preguntado qué es "lo que hay detrás de esta imitación de las políticas de Estados Unidos por parte del Partido Popular y de Vox" y, en su opinión, es que ambas fuerzas políticas "están advirtiendo que, si gobiernan, van a recortar los servicios públicos y van a continuar bajando impuestos a los más ricos".

Y ha añadido que quieren responsabilizar de este recorte "a los extranjeros que llegan, que están en nuestro país, que vienen y que son imprescindibles tanto para combatir la despoblación como para garantizar el desarrollo económico".

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El portavoz parlamentario de IU ha llamado la atención sobre "los peligros que abren esta política de prioridad nacional que llamaba ayer el candidato de Vox" en su intervención en el debate que emitió RTVE y en el que "constantemente hablaba de que tendrán que ser los andaluces primero".

Enrique Santiago ha asegurado desconocer "qué puerta quieren abrir con esto" porque "qué va a ocurrir cuando instalen esta política de prioridad en Extremadura", entonces "los andaluces que residan en Extremadura van a verse marginados o no van a poder acceder a servicios públicos hasta que los extremeños, por ejemplo, sean atendidos".

Santiago ha advertido "de la locura de esta política claramente discriminatoria" porque los servicios públicos "deben atender a todas las personas y por eso todas las personas, incluso los extranjeros que están en situación irregular pagan impuestos porque todo el mundo paga, por ejemplo, el IVA". EFE

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