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El Gobierno aprueba la oferta de empleo público para 2026 con 27.232 plazas para el Estado

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Madrid, 5 may (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la oferta de empleo público (OEP) de 2026 para la Administración General del Estado (AGE), que contará con 27.232 plazas, en línea con la del año pasado y con el objetivo principal de digitalizar la Administración.

Según ha destacado el ministro para la Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la prioridad de la oferta es aumentar en un 25 % los procedimientos administrativos digitales.

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Función Pública ha detallado que serán 26.886 nuevas plazas para la AGE (20.541 correspondientes al turno libre y 6.345 para promoción interna), a las que se añaden 346 plazas de la OEP extraordinaria para dar respuesta a la emergencia climática.

Contando las plazas ya anunciadas para Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, la OEP 2026 supera las 37.000 plazas, un número ligeramente superior al del año pasado. EFE

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