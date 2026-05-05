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Vox replica a Sémper que se deje de "lo políticamente correcto" y acusa al PP de ayudar al "cordón sanitario"

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La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha replicado este martes al portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, que se deje de "lo políticamente correcto" y que su partido decida si quiere seguir "blanqueando" al presidente Pedro Sánchez o "derrocarle", pues sostiene que el Gobierno está dispuestos a todo, incluso a comprar elecciones.

Millán ha respondido así al ser preguntada por el reproche que el propio Sémper ha realizado al presidente de Vox, Santiago Abascal, por recurrir al insulto en sus críticas a los rivales políticos, en alusión al "mierda" con el que se refirió a Sánchez recientemente.

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Según ha explicado, le gustaría que el PP también dejara de "contribuir en cierto modo" a ese cordón sanitario impuesto a Vox y ha censurado que los 'populares' se lleven más las manos a la cabeza por lo que es "un clamor popular" que Abascal "se limitó que reproducir" que por los insultos que "sistemáticamente" recibe su partido en el Congreso "sin que nada ocurra".

"PASIVIDAD" DE LA MESA ANTE INSULTOS A VOX

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Según ha destacado la portavoz, el PP está en la Mesa del Congreso y podría denunciar esos insultos "absolutamente injustificados" que, además, "no proceden" contra una fuerza política como Vox. De hecho, ha recordado que la semana pasada diputados de Vox recibieron insultos frente a la "pasividad" de la Mesa que preside la socialista Francina Armengol.

Con todo, Millán ha querido concluir dejando claro al PP que "la España que viene es la España de Vox" y que el primer partido de la oposición tendrá que decidir "con quién quiere estar: si quiere seguir blanqueando la mafia de Pedro Sánchez o quiere atender el clamor de la calle, que están pidiendo una alternativa".

"Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo, que es derrocar el Gobierno de Pedro Sánchez y todas sus políticas socialistas y traer la alternativa a España", ha repuesto la portavoz de Vox, incidiendo en que el PP debería atender más lo que están diciendo los españoles en las urnas en lugar de estar en "lo políticamente correcto".

"PEORES QUE LA MAFIA SICILIANA"

Millán sostiene que el país está gobernado por un Gobierno que se comporta "peor que la mafia siciliana" y cuyo presidente está dispuesto "a todo" con tal de seguir manteniéndose en el poder, incluso a comprar elecciones.

"Hemos visto cómo está dispuesto a trocear la soberanía nacional entregándosela al separatismo, cómo está dispuesto a pactar con los herederos de los asesinos de los propios compañeros de los miembros del PSOE y tenemos el antecedente de claros ejemplos, a menor escala, de distintos pueblos donde ha habido problemas" con el robo de votos.

En concreto, ha destacado que este lunes la Fiscalía solicitó la imputación de la teniente de alcalde de Albaida de Aljarafe (Sevilla) por la presunta compra de votos por correo en las elecciones municipales de 2019.

Así las cosas, Millán ha dicho desconocer cuándo se van a celebrar las próximas elecciones generales pero sí ha advertido de la necesidad de sacar a Sánchez del Gobierno porque hasta entonces los españoles "no van a poder recuperar la libertad ni su seguridad".

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EuropaPress

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