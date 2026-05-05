Patxi López dice que Garaikoetxea fue "ejemplo de talante" y "uno de los grandes constructores" de la Euskadi actual

El exlehendakari y actual portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha destacado de Carlos Garaikoetxea, fallecido este pasado lunes, era "un ejemplo de talante" y fue "uno de los grandes constructores de la Euskadi que conocemos hoy".

Carlos Garaikoetxea, lehendakari del Ejecutivo de Euskadi en las legislaturas de 1980 y 1984, falleció este pasado lunes en Pamplona a los 87 años de edad a causa de un infarto.

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En declaraciones a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, López ha dicho que a Carlos Garaikoetxea, que es "uno de los grandes constructores de la Euskadi que conocemos hoy", le tocaron "tiempos muy difíciles, pero también apasionantes", porque "le tocó poner en marcha todo". "No había nada y le tocó poner en marcha las instituciones vascas y dotarlas de contenido", ha remarcado, para recordar que con él "se negocian las primeras transferencias y, por lo tanto, empezamos a gestionarnos nosotros mismos".

Además, ha asegurado que Garaikoetxea era "un caudal de conocimiento y de experiencia que merecía la pena conocer". "Como él era muy generoso, lo contaba, te compartía sus experiencias, te daba consejos y era auténticamente agradable tener una conversación con él", ha añadido.

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Patxi López ha afirmado que Carlos Garaikoetxea era "un ejemplo de talante y de alguien que podría ser un adversario político pero siempre con ideas y con argumentos, nunca un insulto, nunca una descalificación".

También ha destacado de él su "respeto institucional absoluto y a la figura del lehendakari, fuera quien fuera, al Parlamento y a las instituciones". "Y ese ejemplo ya era el primer consejo, era el primer camino, era la primera guía que él nos enseñó absolutamente a todos. Por encima de la bronca estaba siempre Euskadi y siempre entendernos para construir lo mejor", ha subrayado.

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Son unas formas de hacer política, ha asegurado que en la actualidad "se echan de menos, sobre todo en el Congreso de los Diputados, donde no es muy normal encontrar esta política constructiva, de tender la mano al diferente, de argumentos, de poner ideas encima de la mesa, de contrastarlas y de ver si podemos llegar a puntos de encuentro".

Tras señalar que en el PNV "tendrán todavía recuerdos de mayor confrontación cuando la escisión y la creación de Eusko Alkartasuna", Patxi López ha afirmado que Garaikoetxea "puede haber sido adversario político, pero, por encima de todo ese conflicto de aquel momento, está la propia figura de Carlos Garaikoetxea, que fue un ejemplo de cómo construir país". "Y eso es lo que debiéramos de destacar todos y nos debe unir a todos en el recuerdo del lehendakari", ha concluido.

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