Sinner, implacable hacia tercera ronda

Redacción deportes, 22 ene (EFE).- El italiano Jannik Sinner, vigente campeón, aceleró hacia la tercera ronda del Abierto de Australia tras lograr un incontestable triunfo contra el australiano James Durkworth (6-1, 6-4 y 6-2) y sumar su decimocuarto partido consecutivo ganado en el Melbourne Park.

El tenista de San cándido, segundo del mundo, que no pierde un partido desde que fue superado por el neerlandés Tallon Griekspoor en el Masters 1000 de Shanghai del pasado año, tardó una hora y 49 minutos en solventar el pase a los dieciseisavos de final.

El ganador de cuatro Grand Slam, dos de ellos en Australia, jugará su próximo partido ante el estadounidense Eliot Spizzirri, que ganó en cinco sets al chino Yibing Wu, por 6-2, 6-4, 6-7(4), 4-6 y 6-3. EFE