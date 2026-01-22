Espana agencias

Sinner, implacable hacia tercera ronda

Guardar

Redacción deportes, 22 ene (EFE).- El italiano Jannik Sinner, vigente campeón, aceleró hacia la tercera ronda del Abierto de Australia tras lograr un incontestable triunfo contra el australiano James Durkworth (6-1, 6-4 y 6-2) y sumar su decimocuarto partido consecutivo ganado en el Melbourne Park.

El tenista de San cándido, segundo del mundo, que no pierde un partido desde que fue superado por el neerlandés Tallon Griekspoor en el Masters 1000 de Shanghai del pasado año, tardó una hora y 49 minutos en solventar el pase a los dieciseisavos de final.

El ganador de cuatro Grand Slam, dos de ellos en Australia, jugará su próximo partido ante el estadounidense Eliot Spizzirri, que ganó en cinco sets al chino Yibing Wu, por 6-2, 6-4, 6-7(4), 4-6 y 6-3. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Presentación en Fitur de los eventos internacionales de la Academia Vicente del Bosque

Infobae

Mercedes-AMG revela el diseño de su monoplaza para esta temporada, más pequeño y estrecho

Infobae

Wawrinka: "Creo que merezco una cerveza"

Infobae

UPF anuncia haber recaudado el dinero para pagar la sanción económica del Supremo a García Ortiz

Tras completar la colecta, la Unión Progresista de Fiscales confirma una respuesta ética y solidaria de decenas de integrantes y ciudadanos, lo que garantiza cubrir la multa e indemnización impuestas al ex fiscal general Álvaro García Ortiz por el Tribunal Supremo

UPF anuncia haber recaudado el

Solo un tren de Rodalies ha circulado este jueves en Tarragona

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: el servicio en Cataluña está “afectado” por revisiones a la infraestructura

Al menos siete heridos en un atropello múltiple en Gijón: ocurrió durante una carrera ilegal de coches

Rusia aumenta la presencia de sus buques en el Estrecho de Gibraltar ante la impotencia española: “Es un paso internacional”

ADIF, con 13.429 empleados, tiene que contratar a una empresa privada para sacar los visados del personal que va a Arabia Saudí a trabajar en el AVE

Prisión provisional sin fianza para el entrenador de fútbol base de Badajoz acusado de captar menores con fines pornográficos

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Controlador aéreo: las oposiciones mejor pagadas y cómo llegar a ellas

El gasto en mantenimiento de la red ferroviaria aumenta un 60% en ocho años y los accidentes graves caen un 10%

Números ganadores del Super Once del 23 enero

La energía solar en los tejados podría cubrir el 40% de la demanda eléctrica de la Unión Europea

DEPORTES

Carles Coll, el nadador que

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga