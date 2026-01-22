El servicio de Rodalies continúa paralizado por segundo día consecutivo en Cataluña

Algunas de las principales estaciones de Cataluña presentaron esta mañana paneles informativos apagados y la ausencia total de trenes en andenes, lo que causó sorpresa y frustración entre los pasajeros, quienes aguardaban movimientos en el servicio ferroviario tras varias horas sin conexiones. Según informó EFECOM, el servicio de Rodalies y Regionales permanece inactivo por segundo día consecutivo, con únicamente esporádicos trenes que lograron salir en la estación de Sants en Barcelona.

El Govern de la Generalitat comunicó la noche anterior que la reapertura del servicio ferroviario podría producirse a partir de las 06:00 horas del día siguiente. No obstante, el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, advirtió sobre las dificultades que persistirían, al afirmar que no sería un día sencillo y anticipar complicaciones en la reanudación progresiva de los trenes, según consignó EFECOM. Renfe, a través de los avisos por megafonía, explicó la parálisis de la red atribuyéndola a "causas operativas".

Este escenario provocó que miles de usuarios se congregaran en estaciones como Sants con la esperanza de retomar sus rutinas y desplazamientos habituales, aunque muchos de ellos se encontraron desinformados ante la falta de notificaciones acerca del restablecimiento de servicios. EFECOM reportó que las rutas ofrecían información nula respecto a la hora de salida de los convoyes, lo que generó desconcierto y cambios en los desplazamientos cotidianos de viajeros que emplean fundamentalmente los trenes para sus traslados diarios.

Debido a la persistencia de la interrupción, las autoridades autonómicas pusieron en marcha soluciones alternativas para afrontar la movilidad este lunes. EFECOM detalló que se reforzaron los autobuses y los Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC), aunque la demanda superó rápidamente las posibilidades de estos servicios. Además, la Generalitat propuso priorizar el teletrabajo entre los ciudadanos para evitar desplazamientos innecesarios y aliviar la presión sobre las alternativas de transporte público y la red viaria.

Entre las medidas adoptadas, el Govern decidió mantener sin peaje la circulación por la C-32, una vía clave que podría absorber parte del tráfico desviado por el corte que afecta a la autopista AP-7. Esta medida temporal busca mitigar los eventuales atascos, facilitando los desplazamientos en automóvil privado ante la parálisis del sistema ferroviario convencional, según publicó EFECOM.

La combinación de la incertidumbre sobre el restablecimiento del servicio y la saturación en el resto de opciones de movilidad intensificó los problemas para los desplazamientos laborales y personales a lo largo de toda la región. Usuarios expresaron malestar por la falta de información actualizada en tiempo real, tanto en las estaciones como a través de los canales oficiales de las empresas ferroviarias.

Las comunicaciones del Govern no incluyeron previsiones exactas sobre la hora ni el ritmo al que los trenes podrían retomar la normalidad, de acuerdo con lo recogido por EFECOM. Las recomendaciones oficiales se centraron en evitar los desplazamientos siempre que fuese posible y en utilizar medios alternativos de transporte ante la imposibilidad de garantizar el funcionamiento habitual del servicio ferroviario en Cataluña.

El impacto de esta paralización afecta de forma especial a los trabajadores que dependen del tren para llegar a sus puestos, así como a estudiantes y viajeros habituales de la red de Rodalies. La falta de trenes también implica un aumento en el tráfico de carreteras y la saturación de autobuses, mientras la reapertura total se mantiene sin un horizonte claro.

Según publicó EFECOM, Renfe y la Generalitat no especificaron el origen concreto de las "causas operativas" que motivaron la detención de los servicios, y tampoco definieron si estos problemas se derivan de incidencias técnicas, elementos externos o cuestiones de gestión interna.

La extensión de los problemas en la red ferroviaria, sumada a la insuficiencia de alternativas de transporte público y a la ausencia de información detallada de las autoridades, mantiene un ambiente de incertidumbre entre la población, que este lunes sigue pendiente de cuándo podría normalizarse la circulación de trenes regionales y Rodalies de Cataluña.