El juzgado de Montoro recibe una decena de denuncias por el siniestro de Adamuz

La fase inicial de identificación de las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido en el municipio cordobés de Adamuz concluyó con la entrega de 40 cuerpos a sus familias y la finalización de los trámites de sepultura para todas, a excepción de tres personas extranjeras que permanecen pendientes de los procedimientos correspondientes con las funerarias, según confirmó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, en visita a los juzgados de la zona. Del Río señaló que esta primera etapa se desarrolló con la máxima celeridad posible y un refuerzo inmediato de personal judicial, pero advirtió sobre la complejidad y el volumen de trabajo procesal que se avecinan tras haberse registrado hasta diez denuncias y siete personaciones en relación con el siniestro, informó el medio Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, el Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro (Córdoba) asumió la investigación judicial por el accidente, que dejó un saldo preliminar de 43 fallecidos. El presidente del TSJA explicó que la entrada de denuncias continuará de forma gradual, lo que obligará a desplegar recursos extraordinarios para hacer frente a las demandas procesales, previendo la intervención de hasta tres jueces en las primeras fases de la instrucción. Esta decisión responde a la dimensión y particularidades del caso, considerando la necesidad de individualizar procedimientos para cada persona fallecida, heridos y partes implicadas.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Lorenzo del Río trasladó su agradecimiento tanto a los profesionales y funcionarios judiciales como a los vecinos de Adamuz por la colaboración brindada tras el desastre. Del Río relató que el juzgado local y los refuerzos asignados actuaron desde el primer momento para agilizar la entrega de licencias de enterramiento y otros trámites fundamentales. El presidente del tribunal mayor andaluz subrayó que el trabajo de identificación y atención a las familias se mantuvo en coordinación directa con la autoridad judicial, quienes acudieron al lugar de los hechos inmediatamente después del siniestro.

Europa Press consignó que a partir del 9 de febrero se incorporarán dos nuevas juezas titulares al Tribunal de Instancia número 2 de Montoro, siendo una de ellas la responsable del procedimiento al tener la plaza asignada en turno. Del Río detalló que la instrucción se abordará por un sistema colegiado, que permite la colaboración de dos juzgadoras en la misma causa; no obstante, la titular de la plaza número 2 llevará la responsabilidad principal. Además, precisó que se ha solicitado también el nombramiento de un juez de refuerzo adicional y un Letrado de la Administración de Justicia para apoyar la tramitación, al sumarse ya dos funcionarias de refuerzo desde la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía.

El presidente del TSJA expuso que se trata de un procedimiento judicial de una magnitud y dificultad considerable, debido a la variedad de partes personadas, que incluyen entidades y partidos políticos. Explicó que la cantidad de ramificaciones procesales obliga a abrir piezas separadas para cada investigación vinculada a cada víctima, familiar o herido, así como para las distintas accciones legales que se ofrezcan. Del Río reiteró que la plaza judicial afectada por el accidente lleva además casos de violencia de género, lo que agrava la carga de trabajo y justifica la petición de nuevos refuerzos ante las previsibles declaraciones de familiares, denunciantes y lesionados.

Sobre el avance de investigación de las causas del accidente, Europa Press reportó que Del Río enfatizó la necesidad de practicar una cantidad significativa de pruebas periciales y recogidas de vestigios, con especial atención a la custodia de evidencias. El trabajo pericial se desarrollará tanto en las vías del tren como en los vagones siniestrados, y la autoridad judicial mantiene contacto constante con los cuerpos de Policía Judicial y la Guardia Civil. Todo el proceso, aseguró Del Río, se realiza bajo supervisión y consentimiento judicial, velando por la legalidad y la correcta preservación de la información relevante.

Respecto a la multiplicidad de personaciones ante el juzgado, Del Río admitió la posibilidad de que sea necesario unificar actuaciones para evitar confusiones y agilizar la gestión de las numerosas partes. Adelantó que las juezas actuales, así como las próximas incorporaciones, cuentan con suficiente experiencia en casos de complejidad y han trabajado en juzgados de instrucción con elevados niveles de exigencia, lo que considera un factor positivo para gestionar el caso de Adamuz.

En lo relativo a los afectados y sus familias, el presidente del TSJA indicó que se ha iniciado el ofrecimiento de acciones judiciales a los familiares y heridos, en función de los partes médicos enviados por los hospitales. Según detalló Europa Press, para cada herido se abrirá una pieza procesal específica que vinculará tanto a la persona como a sus familiares directos, respetando los protocolos de protección de datos. En los casos donde las secuelas físicas impidan la aceptación directa de acciones por parte de los lesionados, esta opción se trasladará a sus parientes.

Del Río manifestó su preocupación sobre el riesgo de dilación en los procedimientos judiciales pasado el impacto inicial mediático y social del siniestro, y afirmó que se mantendrá la presión para que el procedimiento preserve la agilidad en la obtención y valoración de pruebas. Remarcó, según recogió Europa Press, que existen múltiples intereses en juego, desde compañías implicadas hasta la determinación de las causas técnicas exactas del accidente, lo que requerirá una intensa dirección jurídica y coordinación entre las partes.

En esta línea, el presidente del TSJA aludió a la importancia de no perder el ritmo de trabajo ni relegar la urgencia de las diligencias a medida que avance el caso. La instrucción buscará asegurar la eficiencia, transparencia y sensibilidad en el tratamiento de las víctimas y sus familiares durante todo el proceso, en medio de la atención social y mediática que rodea al accidente ferroviario de Adamuz.