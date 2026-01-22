Espana agencias

El juzgado de Montoro recibe una decena de denuncias por el siniestro de Adamuz

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma el inicio de trabajos de refuerzo judicial para investigar el accidente en Adamuz, donde se identificaron 43 víctimas, y advierte sobre la complejidad de la causa y la necesidad de agilidad

Guardar

La fase inicial de identificación de las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido en el municipio cordobés de Adamuz concluyó con la entrega de 40 cuerpos a sus familias y la finalización de los trámites de sepultura para todas, a excepción de tres personas extranjeras que permanecen pendientes de los procedimientos correspondientes con las funerarias, según confirmó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, en visita a los juzgados de la zona. Del Río señaló que esta primera etapa se desarrolló con la máxima celeridad posible y un refuerzo inmediato de personal judicial, pero advirtió sobre la complejidad y el volumen de trabajo procesal que se avecinan tras haberse registrado hasta diez denuncias y siete personaciones en relación con el siniestro, informó el medio Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, el Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro (Córdoba) asumió la investigación judicial por el accidente, que dejó un saldo preliminar de 43 fallecidos. El presidente del TSJA explicó que la entrada de denuncias continuará de forma gradual, lo que obligará a desplegar recursos extraordinarios para hacer frente a las demandas procesales, previendo la intervención de hasta tres jueces en las primeras fases de la instrucción. Esta decisión responde a la dimensión y particularidades del caso, considerando la necesidad de individualizar procedimientos para cada persona fallecida, heridos y partes implicadas.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Lorenzo del Río trasladó su agradecimiento tanto a los profesionales y funcionarios judiciales como a los vecinos de Adamuz por la colaboración brindada tras el desastre. Del Río relató que el juzgado local y los refuerzos asignados actuaron desde el primer momento para agilizar la entrega de licencias de enterramiento y otros trámites fundamentales. El presidente del tribunal mayor andaluz subrayó que el trabajo de identificación y atención a las familias se mantuvo en coordinación directa con la autoridad judicial, quienes acudieron al lugar de los hechos inmediatamente después del siniestro.

Europa Press consignó que a partir del 9 de febrero se incorporarán dos nuevas juezas titulares al Tribunal de Instancia número 2 de Montoro, siendo una de ellas la responsable del procedimiento al tener la plaza asignada en turno. Del Río detalló que la instrucción se abordará por un sistema colegiado, que permite la colaboración de dos juzgadoras en la misma causa; no obstante, la titular de la plaza número 2 llevará la responsabilidad principal. Además, precisó que se ha solicitado también el nombramiento de un juez de refuerzo adicional y un Letrado de la Administración de Justicia para apoyar la tramitación, al sumarse ya dos funcionarias de refuerzo desde la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía.

El presidente del TSJA expuso que se trata de un procedimiento judicial de una magnitud y dificultad considerable, debido a la variedad de partes personadas, que incluyen entidades y partidos políticos. Explicó que la cantidad de ramificaciones procesales obliga a abrir piezas separadas para cada investigación vinculada a cada víctima, familiar o herido, así como para las distintas accciones legales que se ofrezcan. Del Río reiteró que la plaza judicial afectada por el accidente lleva además casos de violencia de género, lo que agrava la carga de trabajo y justifica la petición de nuevos refuerzos ante las previsibles declaraciones de familiares, denunciantes y lesionados.

Sobre el avance de investigación de las causas del accidente, Europa Press reportó que Del Río enfatizó la necesidad de practicar una cantidad significativa de pruebas periciales y recogidas de vestigios, con especial atención a la custodia de evidencias. El trabajo pericial se desarrollará tanto en las vías del tren como en los vagones siniestrados, y la autoridad judicial mantiene contacto constante con los cuerpos de Policía Judicial y la Guardia Civil. Todo el proceso, aseguró Del Río, se realiza bajo supervisión y consentimiento judicial, velando por la legalidad y la correcta preservación de la información relevante.

Respecto a la multiplicidad de personaciones ante el juzgado, Del Río admitió la posibilidad de que sea necesario unificar actuaciones para evitar confusiones y agilizar la gestión de las numerosas partes. Adelantó que las juezas actuales, así como las próximas incorporaciones, cuentan con suficiente experiencia en casos de complejidad y han trabajado en juzgados de instrucción con elevados niveles de exigencia, lo que considera un factor positivo para gestionar el caso de Adamuz.

En lo relativo a los afectados y sus familias, el presidente del TSJA indicó que se ha iniciado el ofrecimiento de acciones judiciales a los familiares y heridos, en función de los partes médicos enviados por los hospitales. Según detalló Europa Press, para cada herido se abrirá una pieza procesal específica que vinculará tanto a la persona como a sus familiares directos, respetando los protocolos de protección de datos. En los casos donde las secuelas físicas impidan la aceptación directa de acciones por parte de los lesionados, esta opción se trasladará a sus parientes.

Del Río manifestó su preocupación sobre el riesgo de dilación en los procedimientos judiciales pasado el impacto inicial mediático y social del siniestro, y afirmó que se mantendrá la presión para que el procedimiento preserve la agilidad en la obtención y valoración de pruebas. Remarcó, según recogió Europa Press, que existen múltiples intereses en juego, desde compañías implicadas hasta la determinación de las causas técnicas exactas del accidente, lo que requerirá una intensa dirección jurídica y coordinación entre las partes.

En esta línea, el presidente del TSJA aludió a la importancia de no perder el ritmo de trabajo ni relegar la urgencia de las diligencias a medida que avance el caso. La instrucción buscará asegurar la eficiencia, transparencia y sensibilidad en el tratamiento de las víctimas y sus familiares durante todo el proceso, en medio de la atención social y mediática que rodea al accidente ferroviario de Adamuz.

Temas Relacionados

Accidente ferroviarioAdamuzTribunal Superior de Justicia de AndalucíaLorenzo del RíoMontoroCórdobaInvestigación judicialVíctimasGuardia CivilAudiencia ProvincialEUROPAPRESS

Últimas Noticias

PP exige a Sánchez hablar la próxima semana en el Congreso sobre Adamuz y si no, lo hará en el Senado

PP exige a Sánchez hablar

Piden 27 años de cárcel a un hombre por agresión sexual a una menor que tenía 16 años y él alega que fue consentido

La Fiscalía atribuye al procesado tres episodios forzados y lesiones contra una joven de Monforte en 2000, mientras la defensa sostiene que se trató de un vínculo sentimental acorde y que la denuncia surgió tras un conflicto personal

Infobae

Ester Muñoz coincide con Ayuso en el "caos" ferroviario: "Puente no debería ser ministro hace tiempo"

La portavoz popular exige explicaciones claras y urgentes sobre la gestión gubernamental tras el accidente de Adamuz, señala la obligación de fiscalizar y critica el silencio oficial mientras se mantiene la petición de comparecencia del ministro de Transportes

Ester Muñoz coincide con Ayuso

Abascal dice "España está secuestrada por una mafia corrupta" y señalará a los culpables del accidente de Adamuz

Infobae

Ibarrola afirma que UPN "nunca hará presidenta" a Chivite y dice que está "acabada y manchada por la corrupción"

Ibarrola afirma que UPN "nunca
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Patrullero ‘Isla Pinto’ refuerza

El Patrullero ‘Isla Pinto’ refuerza la vigilancia marítima en aguas de Melilla y el norte de África

Avanza en Adamuz la retirada de restos de trenes y limpieza de vías, paso clave antes de evaluar los daños y reconstruir la infraestructura ferroviaria

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: Renfe confirma la suspensión total de Rodalies hasta que se pueda garantizar la seguridad

Al menos siete heridos en un atropello múltiple en Gijón: ocurrió durante una carrera ilegal de coches

Rusia aumenta la presencia de sus buques en el Estrecho de Gibraltar ante la impotencia española: “Es un paso internacional”

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 3 Super

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

El precio de la luz en España para este domingo

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 24 enero

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 24 enero

Un nuevo día de cortes en Rodalies reabre el debate sobre inversión estatal y traspaso de competencias

DEPORTES

Carles Coll, el nadador que

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga