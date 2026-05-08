Muere el hombre agredido en una discusión de tráfico en Sevilla

Sevilla, 8 may (EFE).- El hombre que fue agredido el pasado miércoles en una discusión de tráfico en Sevilla murió anoche en el hospital Virgen del Rocío, en el que ingresó en estado crítico.

Fuentes de la Policía Nacional han informado a EFE de que la víctima, de 49 años, falleció poco antes de las 23:00 horas de este jueves, al no poder recuperarse de las heridas.

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Los hechos ocurrieron a las 15:05 horas del miércoles, cuando al parecer el ahora fallecido cruzaba un paso de peatones en la calle Virgen del Águila de la capital y recriminó al presunto agresor que podría haberle atropellado, tras lo que este último se bajó del coche y le habría propinado un puñetazo.

La víctima cayó sobre la acera y se golpeó la cabeza, y tras ser estabilizado por el 061, fue trasladado al hospital en estado crítico.

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El presunto autor de la agresión se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

Inicialmente, estaba detenido e investigado por un presunto delito de agresión con lesiones, pero tras el fallecimiento su situación procesal pasa a investigado por homicidio doloso o imprudente. EFE

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