Jueves de Sinner, Djokovic, Badosa, Munar y Jódar

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- El vigente campeón, el italiano Jannik Sinner, y el jugador que más veces ha levantado el trofeo, el serbio Novak Djokovic, vuelven a la escena del Abierto de Australia en la segunda ronda, en la que irrumpen también este jueves los españoles Jaume Munar, Rafa Jódar y la única superviviente en el cuadro femenino, Paula Badosa.

Sinner se mantiene en el horario nocturno de la pista central, la Rod Laver Arena. Abrirá, a partir de las 19.00 hora local (09.00 hora CET), la jornada vespertina con el choque contra el australiano James Duckworth.

Nacido en Sydney hace 33 años, el oceánico, que en la primera ronda ganó al croata Dino Prizmic, será adversario del jugador de San Cándido por cuarta vez, aunque no coinciden desde el 2021. En una ocasión Duckworth, 88 del mundo, ganó a Sinner. Fue en Toronto, en 2021. Los otros dos enfrentamientos, en Colonia 2020 y Sofía, en 2021, fue el número dos del mundo el que logró el triunfo. Carece de título alguno en su carrera y solo estuvo a punto del éxito en el torneo de Nur Sultan, en el 2021.

Cuando Sinner salte a la pista Rod Laver, el número cuatro del mundo, ganador diez veces en Australia y poseedor de veinticuatro títulos del Grand Slam, Novak Djokovic, habrá completado ya su compromiso.

El balcánico cerrará la sesión matinal de la pista central del Melbourne Park, de manera que jugará a partir de las 13.30, hora australiana, 03.30 en Europa.

El rival del serbio es el italiano Francesco Maestrelli, que en primera ronda superó al francés Terence Altmane. De 23 años, el jugador nacido en Pisa es el 141 del ránking ATP. Nunca ha jugado con Djokovic y nunca ha jugado una final.

La sesión de la pista central la abre el duelo estadounidense del cuadro femenino entre Jessica Pegula, sexta favorita, y McCartney Kessler. El último partido de la sesión será el de la kazaja Elena Rybakina contra la francesa Victoria Gracheva.

Paula Badosa, la única superviviente del cuadro femenino, es la primera en saltar a la pista en la segunda ronda. Está previsto que su partido arranque a las 11.00 hora local, 01.00 hora CET, en la pista 5, llamada la 1573 Arena, contra la rusa Oksana Selekhmeteva, fijada en el puesto 101 del ránking femenino y sin títulos ni finales en el circuito. Solo destacó en torneos menores, de categoría 125, en Rovereto y San Sebastian el pasado año, además de la final de Roma.

Nunca ha jugado la zurda de 23 años de Kamenka contra Badosa, que pretende alcanzar la tercera ronda y acercarse a las semifinales que consiguió el pasado año en el primer Grand Slam de la temporada.

El sueño de Rafa Jodar continúa este jueves. Relegado a una de las últimas pistas del recinto, tiene un complicado enfrentamiento, una prueba de las grandes, ante el checo Jakub Mensik, que necesitó cinco sets para eliminar en primera ronda al también español Pablo Carreño.

Ambos se encuentran después de un serio desgaste en sus respectivos estrenos en Melbourne. El segundo partido de un Grand Slam para el jugador de Leganés, de 19 años, es también en el primer tramo del orden de juego del jueves. A las 11.00 hora local, 01.00 hora CET.

Se acerca al top 100 el madrileño después de ganar su primer partido. Nunca se ha enfrentado con Menisk, que acumula cinco victorias seguidas y es el decimosexto jugador del mundo. El jugador de Porstejov, de 20 años, ganó en Auckland hace una semana, en este 2026, que añade al más relevante y hasta ahora único, el Masters 1000 de Miami que ganó a Novak Djokovic. Además, fue finalista en Doha.

Jaume Munar tiene otro desafío relevante, ante uno de los mejores del mundo, el noruego Casper Ruud, en el último turno de la pista Margaret Court, la segunda en relevancia del recinto. Es el duodécimo jugador del mundo el tenista de Oslo, que llegó a ser el segundo y que está pendiente de su pronta paternidad.

Será el sexto cara a cara entre ambos y las estadísticas son claras a favor del escandinavo, que ha ganado cinco de ellas, incluidas las tres del 2025, en el Abierto de Australia del pasado año, donde ya jugaron, en Dallas y en el Masters 1000 de Roma. Munar solo consiguió vencer en Tokio, en 2022. Ya había perdido otros dos partidos con Ruud antes de esa cita.

Ruud, de 27 años, ha acariciado varias veces el título de Grand Slam. Dos veces fue finalista de Roland Garros, superado por Rafa Nadal y Novak Djokovic, y una en el Abierto de Estados Unidos, cuando ganó Carlos Alcaraz su primer grande, en 2022.

Aún así, presume de catorce títulos Casper Ruud que ganó el Masters 1000 de Madrid y en Estocolmo en 2025, los más recientes.

Además, la jornada del jueves presenta la puesta en escena de la vigente campeona, la estadounidense Madison Keys contra la norteamericana Ashlyn Krueger, o la de la polaca Iga Swiatek, en esa misma pista, ante la checa Marie Bouzkova.

El veterano Staislas Wawrinka, campeón en 2014, puede jugar su último encuentro si no supera al francés Arthur Gea. EFE

