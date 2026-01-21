Condenado por vender más de 2.500 entradas de cine fraudulentas a través de Telegram y una web

Una juez ha condenado a un hombre que vendió a través de un canal de Telegram y una página web más de 2.500 entradas de cine que ofertaba "a sabiendas de su carácter mendaz" pero que se servían de unos códigos legítimos para acceder a las salas de cine que la empresa, en el caso de la provincia, tiene en Roquetas de Mar y Almería.

La sentencia, consultada por Europa Press y dictada en firme ante el reconocimiento de los hechos por parte del acusado, le impone un año de prisión por un delito continuado de estafa así como el pago de 12.895 euros en concepto de indemnización conforme al importe obtenido mediante la venta de las entradas.

La resolución señala que el acusado se habría dedicado a la venta de entradas fraudulentas durante más de un año, en concreto, entre el 1 de abril de 2021 y el 15 de noviembre de 2022 con un "claro ánimo de ilícito enriquecimiento" ante la forma en la que accedía a los tickets.

Para ello, se servía de un canal de Telegram en el que mantenía un perfil que compartía con un sitio web donde también ofertaba las entradas. De este modo, proporcionaba para la venta unos códigos, asignados legítimamente a la mercantil, y facilitaba una cuenta de PayPal a su nombre para el pago de los mismos.

El acusado logró de este modo vender un total de 2.579 entradas de cine que ofertaba a un precio medio de cinco euros cada una, de modo que se quedaba con la recaudación obtenida.

La juez accedió a la suspensión privativa de libertad por un periodo de dos años y con la condición de que el acusado, que consignó de forma previa al juicio oral la cantidad de 4.895 euros para su entrega a la mercantil perjudicada, no vuelva a delinquir. Asimismo, deberá abonar el resto del importe --8.000 euros-- a la empresa perjudicada.