Sinner arranca con la retirada de Hugo Gaston

Santiago Aparicio

Redacción deportes, 20 ene (EFE).- El inicio de la defensa del título del vigente campeón, del italiano Jannik Sinner, fue más efímero de lo esperado, menos alentador y sin apenas emoción, propiciado por su rotunda superioridad implantada desde el principio y por el abandono precipitado de su rival, el francés Hugo Gaston por problemas físicos (6-1 y 6-2).

A pesar de que el rendimiento del galo no era el esperado y que apenas ofrecía resistencia al campeón, no mostraba una dolencia concreta nii había pedido la asistencia médica en momento alguno. Pero al terminar el segundo set, cuando solo se habían disputado 70 minutos, el francés estrechó la mano de Sinner, se sentó en su silla y se tapó el rostro con una toalla decepcionado.

No fue la manera que a Sinner le hubiera gustado empezar su recorrido en busca de una histórica tercera corona para ponerse a la altura de leyendas como el serbio Novak Djokovic o el suizo Roger Federer, el sueco Mats Wilander y el estadounidense Andre Agassi. O más allá, una tercera seguida que solo antes lo lograron Jack Crawford, Roy Emerson y Djokovic.

Quince partidos ganados seguidos lleva el de San Cándido, que tuvo una puesta en escena arrolladora y que ya había dado muestras de la superioridad ante su rival con los precedentes, dos, con triunfos evidentes.

El poseedor de cuatro Grand Slams, dos de ellos aquí, que cuestiona el dominio mundial junto al español Carlos Alcaraz, solo tuvo resistencia durante cuatro juegos, los que mantuvo el tipo Gaston. Después, el partido se desató y se aceleró.

"Vi que no sacaba bien sobre todo en el segundo set. No es la forma de ganar que nos gusta. Gaston es un jugador con mucho talento, tiene unos grandes golpes y se mueve bien. Tenía que jugar un tenis bueno para poder ponerle en apuros y ser agresivo y así he hecho", analizó Sinner en la pista.

"Estoy feliz de volver aquí en este ambiente increíbla", añadió el campeón en la pista, que retornaba a competir en un partido oficial desde las Finales ATP en noviembre pasado, que solo disputó una exhibición en Corea del Sur con Alcaraz antes de llegar a Melbourne,

"Me he sentido muy bien porque he trabajado mucho físicamente. Estoy contento de mi comienzo, aunque con ciertos nervios al principio. Ahora toca disfrutar", añadió el italiano.

Sinner, que sumó su decimoquinta victoria seguida en Melbourne después de una hora y once minutos, jugará en segunda ronda contra el ganador del partido entre el australiano Jack Duckworth y el croata Dino Prizmic. EFE