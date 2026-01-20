Sinner accede a segunda ronda; Hugo Gaston abandona

Redacción deportes, 20 ene (EFE).- El italiano Jannik Sinner, número dos del mundo y vigente campeón, accedió a la segunda ronda del Abierto de Australia tras el abandono de su rival, el francés Hugo Gaston, que se retiró lesionado cuando el transalpino ganaba por 6-2 y 6-1.

Sinner, que sumó su decimoquinta victoria seguida en Melbourne después de una hora y once minutos, jugará en segunda ronda contra el ganador del partido entre el australiano Jack Duckworth y el croata Dino Prizmic. EFE