Espana agencias

La Bolsa española abre con pérdidas del 0,63 % ante tensión comercial y geopolítica

Guardar

Madrid, 20 ene (EFECOM).- La Bolsa española ha abierto este martes en negativo, con pérdidas del 0,63 %, ante el aumento de las tensiones comerciales y geopolíticas entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia.

En la apertura, el IBEX 35, el principal selectivo español, se deja ese 0,63 %, hasta los 17.547,4 puntos. Con esta caída, las ganancias del año se reducen al 1,38 %.

En un jornada en la que el oro (4.722,76 dólares) y la plata (94,72 dólares) han revalidado máximos históricos por las citadas tensiones, el mercado también estará pendiente del Foro de Davos, la publicación en la eurozona de dato del PIB del tercer trimestre, el índice ZEW de confianza inversora en Alemania y los resultados de Netflix. EFE

(foto)(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Feijóo cree que PSOE no puede ir a los comicios "con alegría" tras una financiación que lleva a Aragón "a la cola"

En su visita a Zaragoza, Núñez Feijóo criticó el plan fiscal del Ejecutivo central y advirtió que la propuesta perjudica gravemente a la región, aumentando la incertidumbre electoral del PSOE de cara a la próxima cita con las urnas en febrero

Feijóo cree que PSOE no

El Alhama opone resistencia ante el líder Barça, que vence en Lorca por 0-2

Infobae

El exlehendakari Urkullu ve "absolutamente necesario" que Sánchez convoque elecciones

Iñigo Urkullu advierte sobre la falta de dirección política en el Ejecutivo, señala la fractura interna entre PSOE y Sumar y señala la urgencia de redefinir la representación parlamentaria mediante un nuevo llamado a votaciones generales

El exlehendakari Urkullu ve "absolutamente

El Getafe y el Valencia empatan sin goles al descanso

Infobae

Protección Civil alerta del riesgo de desbordamientos de ríos y suspende clases en Girona

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La asignatura pendiente de la

La asignatura pendiente de la seguridad vial: 2025 fue el año en el que más motoristas murieron en la última década

Así funciona el botón SOS de tu coche

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: asciende a 41 la cifra de muertos

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba): dos periodistas andaluces y un policía nacional, entre los fallecidos

El accidente de tren en Adamuz deja 41 víctimas mortales y muchas incógnitas sobre las causas del descarrilamiento: “Todas las hipótesis están abiertas”

ECONOMÍA

Accidente ferroviario en Adamuz: qué

Accidente ferroviario en Adamuz: qué indemnizaciones y derechos corresponden a los afectados

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España este martes 20 de enero

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 20 de enero

La UE planta cara a Trump y está dispuesta a contraatacar con aranceles de 93.000M para defender Groenlandia: “No nos dejaremos intimidar”

DEPORTES

El día que el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”