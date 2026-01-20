La Bolsa española abre con pérdidas del 0,63 % ante tensión comercial y geopolítica

Madrid, 20 ene (EFECOM).- La Bolsa española ha abierto este martes en negativo, con pérdidas del 0,63 %, ante el aumento de las tensiones comerciales y geopolíticas entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia.

En la apertura, el IBEX 35, el principal selectivo español, se deja ese 0,63 %, hasta los 17.547,4 puntos. Con esta caída, las ganancias del año se reducen al 1,38 %.

En un jornada en la que el oro (4.722,76 dólares) y la plata (94,72 dólares) han revalidado máximos históricos por las citadas tensiones, el mercado también estará pendiente del Foro de Davos, la publicación en la eurozona de dato del PIB del tercer trimestre, el índice ZEW de confianza inversora en Alemania y los resultados de Netflix. EFE

