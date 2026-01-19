Espana agencias

Meloni envía sus condolencias por el accidente en Adamuz, noticia que recibe "con gran tristeza"

Guardar

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha manifestado en las últimas horas su pesar por el accidente ferroviario producido este domingo en Adamuz (Córdoba) en el que han descarrilado dos trenes de alta velocidad, dejando al menos 21 fallecidos y 73 heridos, y ha mandado su más sentido pésame a los allegados de las víctimas.

La jefa del Ejecutivo italiano ha recibido la noticia de la tragedia en la localidad cordobesa "con gran tristeza" y ha señalado en su cuenta en X que "Italia comparte el dolor de España por esta tragedia". "Nuestros pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias", ha agregado.

Su homólogo polaco, Donald Tusk, ha enviado "(sus) más sinceras condolencias a las familias afectadas" por el siniestro, en un breve mensaje en la misma plataforma en el que ha afirmado que su país "está con el pueblo español en estos momentos tan dificiles".

También ha reaccionado el primer ministro canadiense, Mark Carney, que se ha mostrado "conmocionado" ante el suceso y, "en nombre de" sus connacionales, ha transmitido su pésame a las familias de las víctimas y deseado una "pronta recuperación a todos los heridos".

Horas antes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha lamentado la "tragedia" en la provincia de Córdoba. "Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y todo el pueblo español. Francia está a vuestro lado", ha declarado en la misma red social.

Al menos 21 personas han muerto y otras 73 han resultado heridas tras el descarrilamiento de un tren de alta velocidad registrado en Adamuz (Córdoba) sobre las 19.45 horas de este domingo, y el posterior choque de otro tren que circulaba en sentido contrario por la vía contigua, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del dispositivo de emergencias.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Transportes despliega 633 quitanieves ante nevadas en Aragón y Castilla y Léon

Infobae

Anisimova alarga su gran nivel y se sitúa en segunda ronda

Infobae

Una intensa nevada deja hasta 10 centímetros de nieve en Segovia y complica la circulación

Infobae

Davidovich acelera a segunda ronda

Infobae

Detenido en Palma por amenazar a otro conductor con un hacha y seguirlo varios kilómetros

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del descarrilamiento de

Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz: la cifra de fallecidos asciende a 24 y hay cuatro menores en estado grave

Todo lo que se sabe del accidente ferroviario en Adamuz: un descarrilamiento “tremendamente extraño”, una casualidad funesta y dos vagones con 53 personas que caen por un terraplén

Las principales imágenes y vídeos del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba

El desafío de Pedro Sánchez para justificar el envío de militares a Ucrania: “No es la misión que suele hacer España porque son unidades que pueden entrar en combate”

Los líderes europeos estudian cómo frenar a Trump en Groenlandia entre llamamientos a usar el ‘bazuca comercial’: “Volver a la normalidad es imposible”

ECONOMÍA

Tipo de cambio dólar-euro y

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 19 de enero

El campo recibe con cautela las propuestas de Sánchez para el relevo generacional: “No se resuelve con anuncios, sino con decisiones valientes”

¿Cuánto dinero público se gasta en España cada día? Así se financian servicios como sanidad, educación o defensa

Internet, móviles y plataformas de streaming más caras en 2026: las grandes telecos disparan sus tarifas hasta un 8%

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival