La Eurocámara guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

El Parlamento Europeo ha guardado este lunes un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este domingo en la localidad cordobesa de Adamuz, donde al menos 39 personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas tras el choque entre dos trenes de alta velocidad.

Al inicio del pleno, los eurodiputados han guardado un minuto de silencio a propuesta de la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, para rendir homenaje a las víctimas del accidente y a sus familiares, así como a toda "una nación" que está "conmocionada".

"En nombre de este Parlamento, enviamos nuestro más sentido pésame y nos solidarizamos con todos los afectados", ha dicho la política maltesa al inicio de la sesión, añadiendo en una frase en español que "toda Europa está con España en este momento de profundo dolor".

Metsola ha lamentado durante su intervención "la trágica colisión ferroviaria ocurrida en el sur de España" y ha pedido a los parlamentarios recordar a "todos los fallecidos y a todos aquellos cuyas vidas han quedado destrozadas". "Les invito a guardar un minuto de silencio", ha concluido.

Poco antes del inicio del pleno, las banderas de la Unión Europea y de España han lucido a media asta frente a los edificios del Parlamento Europeo en Bruselas y Estrasburgo en homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, un gesto que repetirá la Comisión Europea este martes por la mañana.

Al menos 39 personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas tras el descarrilamiento de un tren de alta velocidad registrado en Adamuz (Córdoba) sobre las 19.45 horas de este domingo, y el posterior choque de otro tren que circulaba en sentido contrario por la vía contigua.

Andalucía decreta 3 días de luto oficial por el accidente ferrovario en Adamuz (Córdoba)

Pascual: "El equipo está un poco cansado mentalmente"

Seleccionaodr marroquí celebra que Brahim regrese al R.Madrid con más minutos tras la CAN

Scariolo traslada sus condolencias a las víctimas del accidente de Adamuz

Ernesto Valverde: "Estamos frustrados"

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: el Gobierno declara tres días de luto en memoria de las víctimas y asegura que "darán con la verdad"

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a que los dos últimos vagones del Iryo chocaron con el Alvia

Las principales formaciones de Aragón retrasan la campaña electoral por el accidente de Adamuz, excepto Vox: "No vamos a dejar de trabajar ni un solo día"

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba): dos periodistas andaluces y un policía nacional, entre los fallecidos

Pedro Sánchez avisa que se dará con "la verdad" del accidente de trenes en Adamuz: "Vamos a conocer la respuesta"

Hasta 300 euros en avión

Hasta 300 euros en avión y 800 en taxi, el precio que tendrán que pagar algunos viajeros varados tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Resultados del Sorteo 3 de Super Once: ganadores y números premiados este 19 de enero del 2026

Conoce las mejores horas para usar la luz en España este martes 20 de enero del 2026

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once hoy, 19 de enero del 2026

Mbappé sobre la situación en

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: "Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla"

El padre de Davinchi, jugador del Getafe, se encuentra entre los desaparecidos por el accidente ferroviario de Adamuz

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: "Un veterano como él podría tener una ventaja"

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: "Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista"