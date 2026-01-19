Espana agencias

IU lamenta "profundamente" los fallecimientos en el accidente de Adamuz y siguen "con atención" su evolución

Autoridades de la organización expresan preocupación por la tragedia ferroviaria cerca de Córdoba, muestran solidaridad con los afectados y siguen atentos el estado de heridos tras el doble descarrilamiento que ha dejado numerosas víctimas según fuentes oficiales

El diputado de Sumar y portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, Enrique Santiago, expresó, a través de la red social 'X', su preocupación por la evolución de las víctimas del doble descarrilamiento ferroviario registrado este domingo en Adamuz, en la provincia de Córdoba, según consignó Europa Press. Santiago transmitió un mensaje de apoyo a los heridos y a las familias de los fallecidos, en un contexto marcado por la magnitud de la tragedia y la gravedad del incidente. El doble descarrilamiento de trenes de alta velocidad ocurrido en Adamuz ha dejado, hasta el momento, 21 víctimas mortales, según informaron fuentes oficiales y publicó Europa Press.

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, manifestó que su organización lamenta de manera profunda los fallecimientos provocados por el accidente ferroviario en Córdoba. Maíllo declaró en la red social 'X', citado por Europa Press, que están siguiendo con atención la situación de las personas heridas y la evolución de los acontecimientos. Añadió que la preocupación por parte de IU se centra tanto en los daños personales como en el seguimiento de los desarrollos posteriores al accidente.

Izquierda Unida, tanto a nivel federal como a través de sus representantes en el Congreso, enfatizó la importancia de acompañar a las víctimas y a sus entornos en este momento difícil, señalaron representantes citados por Europa Press. El mensaje publicado por Antonio Maíllo se difundió poco después de conocerse las últimas cifras de afectados por el accidente, que ha conmocionado a la provincia de Córdoba y al conjunto del país. Los mensajes de solidaridad se multiplicaron desde las plataformas oficiales, reflejando el impacto que el siniestro ha generado entre la ciudadanía y la clase política.

El accidente ferroviario, ocurrido a la altura de Adamuz, involucró el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, detonando dispositivos de emergencia y movilizando a servicios sanitarios y fuerzas de seguridad para atender a las víctimas y gestionar la evolución de la emergencia, según reportó Europa Press. De acuerdo con los portavoces de IU mencionados por este medio, existe un compromiso de seguimiento de la situación para valorar el alcance del incidente y apoyar a los afectados en su recuperación. Tanto Maíllo como Santiago hicieron hincapié en la necesidad de mantenerse informados sobre el estado de los heridos, así como en ofrecer acompañamiento institucional y moral a todos los damnificados por el accidente.

Diversos actores políticos han transmitido muestras de pesar por los fallecimientos y mensajes de apoyo a las familias de quienes resultaron heridos o perdieron la vida a consecuencia del siniestro, detalló Europa Press. Mientras continúan las investigaciones y los trabajos para esclarecer las circunstancias del accidente, las fuerzas políticas reiteran su disposición a colaborar con las autoridades y a respaldar las acciones necesarias para afrontar las consecuencias de este doble descarrilamiento.

