ERC tramitará en febrero la ley para recaudar el IRPF si no hay acuerdo con el Gobierno

Barcelona, 19 ene (EFE).- El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha avisado este lunes que si el Gobierno no pone sobre la mesa un mecanismo para que Cataluña recaude el 100 % del IRPF los republicanos reactivarán su proposición de ley sobre esta cuestión para que se sustancie en el Congreso a finales de febrero.

En declaraciones en TV3, Junqueras ha reiterado que avanzar en la recaudación del 100 % del IRPF por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) es una condición indispensable para que ERC negocie los presupuestos, tanto catalanes como estatales.

"Si el Gobierno quiere cumplir con su compromiso, propondrá algún mecanismo por su cuenta. Y si no lo hace, hay una proposición de ley que ERC presentó y que debe sustanciarse en la segunda quincena del mes de febrero", ha indicado.

Los republicanos registraron en septiembre del año pasado la proposición, pero no la llevaron al pleno del Congreso para no "distorsionar" las negociaciones sobre el modelo de financiación

La iniciativa de ERC plantea la reforma de tres leyes -la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la que regula la financiación de las autonomías de régimen común y la Ley de cesión de tributos- para habilitar a la ATC a recaudar el IRPF, tal y como consta en el acuerdo entre republicanos y socialistas para la investidura de Salvador Illa.

Junqueras ha subrayado que es necesario modificar la LOFCA porque, con su redactado actual, "está explícitamente prohibido" que la Generalitat pueda recaudar el IRPF.

"El Partido Socialista debe habilitar un camino para poder desencallarlo. Si no lo hace, nosotros tenemos la proposición de ley en el Congreso y allí tendrá que demostrar dónde llega su compromiso votando a favor", ha agregado.EFE