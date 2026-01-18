Espana agencias

La campeona olímpica Winfred Yavi cumple pronóstico y brilla en el Cross de Elgoibar

Elgoibar (Gipuzkoa), 18 ene. (EFE).- La atleta de Bahrein Winfred Yavi, actual campeona olímpica de 3.000 obstáculos y oro mundial en 2023, cumplió los pronósticos en el Cross Internacional de Elgoibar, en Gipuzkoa, y no tuvo rival para imponerse en solitario después de marcar un ritmo alto de carrera que le dejó sin rivales a las primeras de cambio.

Ya en la primera vuelta por el estadio de Mintxeta, antes de salir al recorrido de barro fuera del tartán, Yavi había impuesto su rápida zancada junto a la keniana Sheila Jebet y la tunecina Bouzayani y las tres se escapaban del control del resto de competidoras, con una participación de cuatro continentes.

Más de siete kilómetros por delante en un recorrido endurecido por las lluvias caídas de víspera era un escenario en el que Yavi se mueve de maravilla, de forma que la tunecina cedió a los diez minutos y todo quedó en un mano a mano entre las dos favoritas, con Jebet siempre al acecho.

Sheila Jebet llegaba como tapada a una de las carreras de monte a través más importantes a nivel nacional porque había sido segunda en el prestigiosa prueba de Atapuerca hace dos meses, a poco más de diez segundos de la campeona del mundo actual Nadia Battocletti ,y eso hablaba muy bien de su nivel actual.

La bahreiní Yavi no quería sorpresas y apretó el paso en la tercera vuelta para alejar también a Jebet, aunque ahora le quedaba media carrera por delante en solitario que iba a exigir mayor esfuerzo que el que se soportaba integrada en un grupo.

No le pesó en absoluto la responsabilidad ni la distancia a Yavi, que no bajó su intensidad en ningún momento y se plantó en solitario en la meta de Mintxeta para hacerse con una victoria contundente e incontestable. La asturiana Isabel Barreiro logró una meritoria cuarta plaza y fue la mejor española.

Clasificación 82 edición Cross Internacional Elgoibar. Prueba femenina

1.- Winfred Yavi (Bahrein) 25:22 minutos

2.- Sheila Chebet (Kenia) a 1:06 minutos

3.- Marwa Bouzayanni (Túnez) a 1:25 minutos

4.- Isabel Barreiro (España) a 1:41 minutos.-

